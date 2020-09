Naționala de fotbal a României debutează în Liga Națiunilor. Primul adversar este Irlanda de Nord

Naționala de fotbal a României debutează vineri în Liga Națiunilor. Primul adversar al trupei lui Mirel Rădoi este Irlanda de Nord. Partida este programată vineri, de la ora 21,45, pe Arena Națională din București.

România va juca vineri cu Irlanda de Nord în cadrul Ligii Naţiunilor într-o partidă fără spectatori din cauza epidemiei de Covid 19. În duelurile cu nord-irlandezii, România are un palmares echilibrat: două victorii, două înfrângeri şi un egal. De aceea, tricolorii vor să câștige meciul de vineri, iar atacantul Gabi Iancu promite că va marca, astfel încât să nu mai plângă pentru România, aşa cum a făcut-o când nu a putut să meargă la EURO cu echipa Under 17.

„Am văzut foarte mult talent în echipa noastră şi nu văd de ce nu am putea să reuşim asta. Sau mai mult de atât. Am fost foarte supărat, cred că am plâns o săptămână-două”, spune Gabriel Iancu.

După partida de la București, tricolorii vor juca pe 7 septembrie, în deplasare cu Austria. Din grupa României mai face parte Norvegia.

(sursa: Mediafax)