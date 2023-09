Surpriză: Newcastle a eliminat-o pe Man City din Cupa Ligii și va juca cu Man Utd, deținătoarea trofeului

Atacantul suedez Alexander Isak a deschis scorul în a doua repriză pe St James' Park, după ce City, cu o linie de start mult schimbată, a dominat posesia în primele 45 de minute, dar nu a reușit să își fructifice șansele.

Newcastle a absorbit presiunea și s-a transformat după pauză, iar Isak a înscris la bara a doua, după o centrare joasă a lui Joelinton, în minutul 53.

City i-a avut pe bancă pe Phil Foden și pe Erling Haaland, în timp ce Newcastle l-a titularizat doar pe portarul Nick Pope din echipa care a învins cu 8-0 pe Sheffield United duminica trecută în campionat.

Julian Alvarez a avut două ocazii bune, inclusiv un șut respins cu piciorul de Pope, pentru City, care a avut 68% din posesie, dar șuturi mai puține pe poartă decât Newcastle.

"A fost un meci în două reprize pentru noi", a declarat managerul lui Newcastle, Eddie Howe, care i-a introdus după pauză pe Bruno Guimaraes și Anthony Gordon.

"Prima repriză a fost dificilă... Cred că nu am jucat deosebit de bine, dar ne-am apărat bine în acea primă repriză, pentru că nu am avut prea mult timp mingea.

"În a doua repriză am fost excelenți în majoritatea aspectelor, atât în defensivă, cât și în ofensivă, am atacat foarte bine și probabil că am meritat să câștigăm la final", a mai spus Howe, citat de Reuters.

Este al treilea an consecutiv în care City, câștigătoare de patru ori la rând din 2018 până în 2021, a părăsit mai devreme competiția.



Manchester United a învins marți, pe Old Trafford, cu 3-0, pe Crystal Palace, cu are se reîntâlnește în campionat la sfârșitul săptămânii, pe teren propriu.

Brighton & Hove Albion a fost și ea eliminată miercuri, fiind învinsă cu 1-0 la Chelsea, în timp ce Aston Villa și Brentford au pierdut acasă în fața adversarilor din prima ligă, Everton (2-1) și, respectiv, Arsenal (1-0).

Recompensa lui Everton, după tragerea la sorți, este un meci acasă cu Burnley, fostul club al antrenorului Sean Dyche.

Liverpool, de nouă ori câștigătoare a trofeului, a învins Leicester City cu 3-1 pe Anfield, după ce cu o echipă lipsită de vedetele sale cunoscute a fost condusă la un gol de liderul ligii secunde, cu un gol marcat de Kasey McAteer, la doar trei minute de la start.



Cody Gakpo a marcat în minutul 48 pentru a egala, iar Dominik Szoboszlai a înscris cu un șut imparabil pentru 2-1 în minutul 70, la cinci minute după ce a intrat pe teren. Diogo Jota a închis tabela cu treilea gol marcat cu călcâiul, în minutul 89.

Victoria a fost a șaptea consecutivă a lui Liverpool în toate competițiile, iar învingătorii din 2022 se vor deplasa la rivalii din Premier League, Bournemouth, învingători cu 2-0 pe terenul lui Stoke City.

"Nu a fost cel mai bun început, a fost de fapt opusul. Am avut ocazii mari în prima repriză și nu ne-a venit să credem că nu am marcat", a declarat antrenorul lui Liverpool, Juergen Klopp.

Fulham s-a impus cu 2-1 pe teren propriu în fața echipei Norwich City, din eșalonul secund, mijlocașul nigerian Alex Iwobi marcând la prima sa titularizare pentru londonezi, și va avea o nouă deplasare în runda următoare, împotriva lui Ipswich Town.

West Ham United s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Lincoln City, din League One, și urmează să o primească pe Arsenal.

Tunarii l-au readus în poartă pe internaționalul englez Aaron Ramsdale, după ce fostul portar al lui Brentford, David Raya, fusese titular în precedentele trei partide.

Reiss Nelson a marcat ceea ce s-a dovedit a fi golul victoriei, după opt minute pe Community Stadium.

Blackburn Rovers a învins cu 5-2 pe rivalii din Championship, Cardiff City, în cel mai bun meci al serii și urmează să joace la Chelsea.

(sursa: Mediafax)