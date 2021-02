Optimi Champions League: Spectacolul suprem se întoarce

După două luni de pauză, așteptarea a luat sfârșit. Meciurile din Champions League se reiau în această săptămână, când sunt programate primele patru meciuri din optimile de finală.

Cu siguranță meciul care stârnește cel mai mare interes este cel dintre FC Barcelona și PSG. Acesta va avea loc marți, de la ora 22:00, tot atunci când este programat și duelul dintre Leipzig și Liverpool.

Miercuri sunt programate alte două meciuri din optimile de finală: FC Porto - Juventus Torino și FC Sevilla - Borussia Dortmund.

FC Barcelona - PSG: Un meci de top, dar cu multe absențe

Ambele echipe au câteva absențe importante pentru acest meci. Cu siguranță cea mai sonoră este cea a brazilianului Neymar, care va lipsi în jur de o luna de pe teren. Pe lângă Neymar, PSG nu va putea conta nici pe Di Maria, Verratti, Rafinha, Bernat, Dagba și Pembele.

FC Barcelona are și ea ceva probleme înaintea acestui meci. Pique, Sergi Roberto, Ansu Fati, Coutinho, Braithwaite și Araujo sunt jucătorii pe care Koeman nu va putea conta.

Din fericire, FC Barcelona și PSG au jucători capabili să facă spectacol, așa cum s-a întâmplat mereu când cele două echipe s-au întâlnit. Concret, în 11 meciuri directe s-au marcat 38 de goluri. O medie de peste trei goluri pe meci, ceea ce este excelent. În total, FC Barcelona are 5 victorii, PSG are 3, iar alte trei meciuri s-au terminat la egalitate.

La pariuri, ambele echipe au cota 1.90 să obțină calificarea în sferturile de finală. Pentru meciul de marți, FC Barcelona are cota 2.02 să obțină victoria, PSG are cota 3.35, iar egalul are cota 4.05.

În istoria recentă a rămas de referință confruntarea dintre cele două echipe din optimile Champions League 2016/2017. Atunci, PSG a câștigat cu 4-0 meciul tur, dar a fost învinsă cu 6-1 în retur.

Leipzig - Liverpool: Profită echipa lui Klopp de terenul neutru?

Meciul de marți nu se va disputa la Leipzig întrucât UEFA l-a mutat în Ungaria, la Budapesta. Acest lucru o poate ajuta pe Liverpool să iasă din criza recentă, după ce echipa a pierdut trei meciuri la rând.

Leipzig este însă în formă, are patru victorii la rând și ocupă locul 2 în Bundesliga.

Ambele echipe au absenți importanți în acest meci, dar și aici este așteptat un meci cu multe goluri. Va fi prima întâlnire dintre cele două echipe, ceea ce e de înțeles, având în vedere că Leipzig nu are un istoric bogat în Europa.

La pariuri, Liverpool e favorită la calificare, având cota 1.36, în timp ce Leipzig are cota 3.20. Pentru meciul de marți, Liverpool are 2.30 la victorie, Leipzig are 3.10, iar egalul are cota 3.60.

FC Porto - Juventus: Italienii pornesc ca favoriți

Acesta pare a fi duelul cel mai dezechilibrat dintre cele programate marți și miercuri.

Spre exemplu, Juventus are cota 1.20 să obțină calificarea, în timp ce FC Porto are 4.75. Juventus are 1.98 să câștige meciul de miercuri, FC Porto are 4.30, iar egalul are cota 3.25.

Juventus o prinde pe FC Porto într-o formă slabă, având în vedere că lusitanii vin după patru remize la rând. Și Juventus are de luat o revanșă, după înfrângerea cu Napoli, dar mai ales după eliminarea suferită anul trecut în optimi, în fața lui Lyon.

FC Porto are totuși o defensivă solidă, care nu a mai încasat niciun gol în Champions League de 467 de minute și care are cinci meciuri la rând fără înfrângere în competiție. Totuși, acestea au fost disputate anul trecut, iar acum FC Porto este într-o formă slabă.

Juventus a câștigat patru din cele cinci meciuri cu FC Porto, unul fiind terminat la egalitate.

FC Sevilla - Borussia Dortmund: Se anunță un meci cu multe goluri

Două echipe cărora le place să atace se vor întâlni miercuri în optimile Champions League. FC Sevilla este într-o formă mai bună, având opt victorii la rând, în timp ce Dortmund are un sezon dezamăgitor în Bundesliga, unde ocupă locul 6.

Pentru partida de miercuri, FC Sevilla are cota 2.35 să câștige, egalul are cota 3.40, iar victoria nemților are 3.15. La calificare, Dortmund e favorită, cu o cotă de 1.70, iar Sevilla are 2.16.

Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în urmă cu 11 ani, când Sevilla s-a impus cu 1-0 la Dortmund, iar acasă a terminat 2-2, în grupele Europa League.