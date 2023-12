(P) 3 ponturi pentru meciurile de Boxing Day din Premier League

Întotdeauna etapa de Boxing Day a stârnit un interes aparte. Stadioanele au fost pline, iar audiențele sunt și ele bune la nivel mondial, având în vedere că celelalte campionate de top sunt în pauză.

Programul acestei etape de Boxing Day:

Marți, 26 decembrie

ora 14:30: Newcastle United - Nottingham Forest

ora 17:00: Bournemouth - Fulham

ora 17:00: Sheffield United - Luton

ora 19:30: Burnley - Liverpool

ora 22:00: Manchester United - Aston Villa

Miercuri, 27 decembrie

ora 21:30: Brentford - Wolverhampton

ora 21:30: Chelsea - Crystal Palace

ora 22:15: Everton - Manchester City

Joi, 28 decembrie

ora 21:30: Brighton & Hove - Tottenham

ora 22:15: Arsenal - West Ham

Liverpool are un meci facil

Liverpool a trecut peste sezonul precedent dezamăgitor pe care l-a avut și este din nou o echipă care luptă pentru câștigarea titlului. Etapa de Boxing Day a fost de multe ori una plină de surprize, însă Burnley pare a fi un adversar la îndemână, având în vedere că a obținut doar 3 puncte din meciurile de acasă din acest sezon.

În total, Liverpool a câștigat 44 de meciuri, a remizat de 24 de ori și a suferit 23 de înfrângeri de Boxing Day. Numai că Burnley este o echipă mult prea slabă, ce pare incapabilă să stea în fața lui Liverpool. "Cormoranii" au trei victorii la rând contra lui Burnley și sunt mari favoriți pe site-urile de pariuri sportive, cu o cotă de 1.40 la victorie.

Manchester United - Aston Villa, derby-ul rundei

Cel mai interesant meci al rundei este cel dintre Manchester United și Aston Villa. Surpriza acestui sezon, Aston Villa luptă pentru câștigarea titlului, în timp ce United are o perioadă de coșmar și este abia pe locul 7, cu șanse destul de mici să încheie în Big Four. United suferă în atac, cu cea mai slabă ofensivă din primele 14, dar nici în apărare nu stă prea bine.

În schimb, Aston Villa este pe val și are al doilea cel mai bun atac din Premier League, după Manchester City. Cotele 1X2 ne arată că United are 2.38 la victorie, egalul are 3.65, iar succesul lui Villa are 2.95.

Manchester City nu-și mai permite pași greșiți

Manchester City a avut multe momente de inconstanță în acest sezon. Deși specialiștii se așteptau să defileze, având în vedere tripla istorică din stagiunea precedentă, echipa lui Pep Guardiola a făcut deja prea mulți pași greșiți. City face spectacol de obicei de Boxing Day, iar în amintirea fanilor a rămas acel 6-3 contra lui Leicester din 2021.

Are cel mai bun atac din Premier League, în timp ce Everton este o echipă în suferință, care se zbate să se salveze de la retrogradare în acest sezon. Nu e de mirare așadar că bookmakerii îi oferă doar cota 1.55 lui City să câștige cele trei puncte, egalul are cota 4.30, în timp ce gazdele au cota 6.25 la victorie.

După etapa de Boxing Day, în Premier League se va face doar o pauză foarte scurtă. Runda cu numărul 20 debutează pe 30 decembrie și vom avea meciuri și pe 31 decembrie și 1 ianuarie.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.