Poate Rădoi să reușească unde au ratat Daum și Contra?

România a mai avut, de-a lungul timpului, meciuri memorabile, însă acestea au fost acum mulți ani. Cu Argentina (de două ori), cu Spania (de două ori), cu Columbia (de două ori), cu Anglia, cu Italia, cu Olanda sau cu Germania. Dominam categoric naționale mari. În acest moment suntem în Divizia B a fotbalului european la nivel de națională și în Divizia C la nivelul echipelor de club. Însă în acest moment fără speranțe, apar sclipiri de unde nu te aștepți. Doi tineri, fără licență de antrenor cu toate actele în regulă, fac niște treburi pe care alții, înaintea lor, nu au reușit și jucam cu emoții chiar și cu Armenia sau cu Malta.

În această toamnă, naționalele României s-au comportat mult peste orice așteptări. Dacă în cazul tineretului U21 al lui Adi Mutu întrevedeam două rezultate bune, chiar două victorii, în cazul naționalei lui Rădoi nu paria nimeni pe o astfel de schimbare a jocului. Și nu este vorba doar de rezultate. Se simte o altă structură a echipelor și, ce este mai important, nu se mai așteaptă jocul la ciupeală, „tradiționalul” ne apărăm tot meciul, ne scoate Tătărușanu și poate-poate marcăm pe o greșeală a adversarilor. Nu mai departe de anul trecut, în mandatul lui Cosmin Contra, ne-am chinuit serios cu Malta, acasă, meci pe care l-am câștigat nemeritat.

Chiar am bătut Austria? Încă ne frecăm la ochi și parcă tot nu ne vine să credem. Însă dincolo de jocul bun și de rezultat, a impresionat schimbarea atitudinii echipei naționale. Felul cum s-au comportat în ansamblu tricolorii diferă total de ce se întâmpla anul trecut pe vremea asta, când ne așteptau meciurile decisive cu Spania, Suedia și Norvegia. Acum ne așteaptă meciul decisiv cu Islanda, pe 8 octombrie, iar față de optimismul ponderat din 2019, acum suntem mult mai încrezători.

Marele câștig: Denis Alibec

Suporterii tricolorilor l-au cerut insistent pe Alibec la națională de ani de zile, dar atacantul de 29 de ani nu a beneficiat de încrederea scontată în mandatele foștilor selecționeri Christoph Daum sau Cosmin Contra. Era chemat, dar era mereu lăsat pe banca de rezerve, lucru care l-a și făcut să declare, dezamăgit, că decât să mai piardă vremea, mai bine să nu mai fie chemat la lotul național. Acum însă, Alibec a găsit un alt mediu și o altă comunicare cu antrenorul, total diferite.

Declarația dinaintea meciului cu Irlanda de Nord este grăitoare: „Nu am spus niciodată de vreun antrenor al naţionalei dacă îmi place sau mi-a plăcut, dar, sincer, cred că Mirel Rădoi este cel mai bun cu care am lucrat până acum. Prima dată când am vorbit cu noul selecţioner mi-a spus să mă pregătesc bine pentru că sunt în vizorul naţionalei şi să dau totul pe teren, iar Mirel Rădoi a fost primul selecționer care a reușit să mă motiveze atât de bine, așa cum reușea și Marius Șumudică la club”.

Tricolorii, bob cu bob

Analizând prestația jucătorilor în cele două meciuri, credem că Rădoi și-a făcut o imagine clară a selecționabililor în perspectiva meciului cu Islanda.

Tătărușanu - pentru prima oară în ultimii ani, speranța echipei nu a mai stat pe umerii portarului, „care o să ne scoată el cumva”. În dubla cu Irlanda de Nord și Austria nu a avut foarte mult de lucru, iar golurile nu i se pot imputa. Mai mult, în meciul cu nord-irlandezii a șomat în poartă.

Bancu - Fundașul oltean nu este încă o soluție pentru echipa națională. A alergat bezmetic, a lăsat spații libere și are partea lui de vină la toate cele trei goluri primite de naționala noastră.

Chiricheș - reintrat în circuit după o lungă serie de accidentări, căpitanul tricolorilor este în creștere de formă și alături de Grigore a făcut un zid eficient în fața porții în meciul cu Austria.

Toșca - În primul meci s-a văzut că experimentul cu el fundaș central alături de Chiricheș nu funcționează. Toșca este fundaș lateral de meserie și ar fi trebuit să joace în locul lui Bancu.

Hanca - foarte util ca fundaș dreapta, din păcate, o accidentare l-a făcut să iasă de pe teren în meciul cu irlandezii, iar în faza următoare am încasat golul egalizator la o poziționare greșită a înlocuitorului său, Nedelcearu.

Ianis Hagi - poartă încă presiunea numelui. Toată lumea așteaptă de la el să fie ca tatăl său, este în centrul atenției, iar asta îi dăunează. Încearcă să facă prea multe și greșește mult. Mai are de așteptat până va ajunge titular de drept. Momentan, pe postul lui joacă foarte bine Maxim.

Stanciu - a fost în nota obișnuită: pasatorul principal de la mijlocul terenului. Din păcate, față de alte meciuri, nu a mai șutat la poartă.

Maxim - prima surpriză plăcută a celor două meciuri. Resuscitat de Marius Șumudică în Turcia, Maxim a făcut de toate pe teren: a deposedat, a driblat, a pasat cu călcâiul, a marcat, a făcut și faza de apărare. I-a luat lui Ianis Hagi și tricoul cu nr. 10, și postul de titular.

Cicâldău - joc slab și cu multe pase greșite, la fel ca și colegul lui de la Universitatea Craiova, Bancu. De altfel a și fost înlocuit cu Nistor în primul meci, iar în Austria a rămas pe banca de rezerve.

Alibec - cel mai bun de pe teren în ambele meciuri, dezinvolt și inspirat, a făcut chiar și faza de apărare, a deposedat în propriul careu... ceva ce nu mai făcuse, probabil, de la juniori. A avut și momente în care și-a făcut de cap cu artificiile tehnice, făcându-l pe Rădoi să-i strige „Denis, gata!, Lasă-l pe Messi în pace!”. În plus, a abandonat toate gesticulările și protestele cu care devenise „celebru”.

Coman - surpriza plăcută din meciul cu Austria, inspirat la primul gol marcat de Alibec, va fi titular în banda stângă într-o formulă 4-3-3.

Pușcaș - a mers bine și în formula cu doi atacanți, alături de Alibec. Bătăios, inspirat, marcator, va fi pentru mulți ani atacantul central al naționalei.

Rezervele, neinspirate

Mirel Rădoi nu a prea nimerit schimbările. Nistor, Nedelcearu și Gabi Iancu nu au venit cu nimic nou de pe bancă.

Nistor - neinspirat, intrat în locul lui Cicâldău a greșit mult, nu a reușit nicio lansare, nicio pasă filtrantă. A avut o prestație palidă, ca și cel pe care l-a înlocuit.

Nedelcearu - are pe conștiință poziționarea proastă la golul irlandezilor prin care am pierdut două puncte, apoi, în Austria, intrat în locul lui Chiricheș, s-a poziționat greșit la golul de 2-3 al gazdelor și tot din cauza lui puteam fi chiar egalați pe final de meci.

Gabi Iancu - debutant, s-a simțit emoția. Intrat după accidentarea lui Deac nu a ieșit în evidență decât prin bara din lovitură liberă, printr-un șut surprinzător.

Debuturi cu succes

Alături de Iancu au mai debutat sub tricolor Crețu și Burcă; amândoi au făcut o bună impresie.

Burcă - o surpriză plăcută la debut. A alergat mult în bandă și va rămâne în anturajul naționalei.

Crețu - un mare câștig pentru națională, mijlocașul lui Maribor a arătat siguranță la mijlocul terenului, a avut o prestație bună cu nord-irlandezii și foarte bună în Austria. Îi va ține pe tușă o vreme pe Cicâldău și pe Dan Nistor.

Rămâne de văzut cum va alcătui Mirel Rădoi meciul decisiv cu Islanda pentru că, pe lângă fotbaliștii care au jucat bine în acest weekend, pe listă mai sunt Deac, Budescu, Keșeru sau Mitriță.