Portarul Provedel a marcat cu capul la ultima fază pentru Lazio în remiza contra lui Atletico Madrid

Trimis în careul advers, pentru un ultim corner, în minutul 5 al din timpului suplimentar de joc, portarul a reluat cu capul o centrare a lui Luis Alberto, și a marcat la una dintre ultimele acțiuni ale meciului.

În urma rezultatului primei confruntări din istoria Ligii Campionilor dintre Lazio și Atletico, Feyenoord a preluat prima poziție în grupă, grație victoriei cu 2-0 în fața lui Celtic, marți, într-un meci simultan.

Provedel a devenit primul portar care a marcat într-un meci din Liga Campionilor de când nigerianul Vincent Enyeama a reușit această performanță pentru Hapoel Tel Aviv, în urmă cu 13 ani, și doar al patrulea la nivel global.

"Este o seară de care îmi voi aminti toată viața", a declarat Provedel pentru UEFA.com. „Sunt fericit mai ales pentru că am reușit să egalăm un meci pe care nu meritam să îl pierdem. Încă nu mi-am dat seama; mai târziu, voi realiza că am marcat în Liga Campionilor.

"Fotbalul este uneori despre momente și nu despre performanță. Îmi pare rău că a trebuit să egalăm în ultima secundă. Sper ca punctul să ne dea un impuls ca motivație și entuziasm".

Mijlocașul Pablo Barrios deschisese scorul pentru Atletico în minutul 29, cu o primă lovitură de la distanță, deviată de pe fundașul Daichi Kamada, care l-a destabilizat pe Provedel.

Lazio a controlat prima parte a meciului, în care Mattia Zaccagni l-a provocat pe portarul lui Atletico, Jan Oblak, cu o lovitură liberă puternică peste zid. Slovenul a deviat-o însă în corner.

Atletico a fost aproape de a-și dubla avantajul după pauză, Alvaro Morata lovind bara, în timp ce Provedel a avut mai multe intervenții la limită pentru a o menține pe Lazio în meci.

Ciro Immobile a încercat să aducă egalarea pentru echipa romană în primele minute ale reprizei secunde, dar a ratat o ocazie importantă când a trimis mingea direct în Oblak din poziție clară de gol.

În prelungirile partidei, Oblak a intervenit salvator pentru Atletico, respingând de la baza bării șutul puternic, de la distanță, a lui Danilo Cataldi.

Managerul lui Atletico, Diego Simeone, a fost optimist cu privire la această remiză.

"Am jucat o a doua repriză bună, am avut ocazii clare de gol. Ne-am apărat organizat și cu mult efort. Am rămas cu un sentiment bun, în ciuda golului din ultimul minut".

Argentinianul în vârstă de 53 de ani, care a jucat pentru Lazio atunci când aceasta a câștigat ultima dată campionatul Italiei, în 2000, a avut parte o revenire emoționantă pe Olimpico, unde bannerele l-au întâmpinat cu mesajul: "Lazio și Roma vor fi întotdeauna casa ta. Bine ai revenit!"

"Suporterii sunt incredibili, am simțit atât de multă emoție la începutul meciului, dar și doar intrând pe stadion", a spus Simeone. "Am această afecțiune care nu va muri niciodată. Bannerul a fost frumos, mi-a atins inima".

Lazio se va deplasa la Glasgow pentru a înfrunta Celtic pe 4 octombrie, în turul următor, în timp ce Atletico va primi pe Feyenoord în aceeași zi.

(sursa: Mediafax)