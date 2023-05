PSG şi-a asigurat titlul în Ligue 1 la capătul penultimei etape din campionat

PSG, lider acum cu 85 de puncte, şi-a securizat diferenţa minimă, de 1 punct, faţă de a doua clasată, Lens (81 pct), pentru ca indiferent de rezultatele ultimei etape, de săptămâna viitoare, titlul să rămână la gruparea din capitala Franţei.



Sâmbătă, pe Stade de la Meinau, Messi a deschis scorul pentru parizieni, în minutul 59, dar gazdele au reuşit egalarea în minutul 79 prin Kevin Gameiro. Parizienii devin astfel campioni pentru a 11-a oară.



Pentru a mai spera la titlu, Lens avea nevoie de o victorie, acasă cu Ajaccio, concomitent cu un eşec al lui PSG la Strasbourg. Obiectivul a fost atins doar parţial, Lens impunându-se cu 3-0 pe Stade Bollaert, prin golurile lui Deiver Machado (16), Adrien Thomasson (22) şi Lois Openda (35, penalty). Ajaccio este penultima, locul 19, cu 23 de puncte, şi va evolua în liga a doua valorică din sezonul următor.



Olympique Marseille, chiar dacă a pierdut acasă cu Brest (1-2), îşi păstrează ultima treaptă a podiumului. Oaspeţii au marcat prin Hugo Magnetti (57) şi Mahdi Camara (81), golul gazdelor fiind reuşit de Chancel Mangulu (75). Marseille va încheia campionatul pe locul 3, având acum 73 de puncte, indiferent de rezultatele rundei finale.



Într-un meci fără miză, Olympique Lyon a învins la scor de neprezentare, 3-0, pe Reims. Gazdele au beneficiat de autogolul lui Emmanuel Agbadou (2), apoi înscriind Alexandre Lacazette (9) şi Maxence Caqueret (82). Lyon este pe locul 7, cu 62 de puncte, iar Reims pe 11, cu 51 de puncte.



Într-o partidă de mijlocul clasamentului, Montpellier a pierdut acasă cu Nice, 2-3. Gazdele au punctat prin Teji Tedy Savanier (7, 17 penalty), pentru fosta echipă a lui Rareş Ilie marcând Ross Barkley (53) şi Gaetan Laborde (67, 79). Montpellier este pe locul 12, cu 47 de puncte, Nice este pe 9, cu 55 de puncte.



Rennes a învins cu 2-0 pe AS Monaco, iar gazdele speră să prindă un loc care să-i asigure participarea în calificările pentru Conference League. Rennes, care a punctat prin Lovro Majer (52) şi Amine Gouiri (73), este pe poziţia a 5-a momentan, cu 65 de puncte, la egalitate cu AS Monaco, care este pe 6, dar situaţia se va clarifica după ultima etapă.



Toulouse şi Auxerre au terminat la egalitate, 1-1, iar oaspeţii stau încă sub ameninţarea retrogradării. Pe Stadium Municipal, oaspeţii au deschis scorul în minutul 24, prin Rayan Raveloson, dar gazdele au reuşit egalarea în minutul 44 prin Zakaria Aboukhlal. Toulouse este pe locul 13, cu 45 de puncte, Auxerre fiind pe 16, cu 35 de puncte, dar nu trebuie să piardă în ultima etapă pentru a fi sigură de rămânerea în primul eşalon.



Cu 2-1 a învins Lille pe FC Nantes, pe Stade Pierre-Maurroy. Jonathan David a marcat ambele goluri ale gazdelor din penalty, în minutele 51 şi 88, golul oaspeţilor aparţinând lui Quentin Merlin (17). LOSC este pe poziţia a 4-a, cu 66 de puncte, dar are încă emoţii cu privire la prezenţa în grupele Europa League, Nantes fiind pe locul 17, cu 33 de puncte, primul retrogradabil, şi încă mai speră să evite in extremis retrogradarea.



Angers, "lanterna roşie", a obţinut o victorie de palmares cu Troyes, 2-1, dar ambele formaţii vor juca în Ligue 2 în sezonul viitor.



În fine, într-un meci fără emoţii, Clermont s-a impus cu 2-0 în faţa lui Lorient.



Podiumul este format din PSG, Lens şi Olympique Marseille, cu 85, 81, respectiv 73 de puncte, pe poziţiile retrogradabile fiind FC Nates (17, 33 pct), Troyes (18, 23 pct), Ajaccio (19, 23 pct) şi Angers (20, 18 pct).



Ultima etapă va avea loc în weekend-ul următor.