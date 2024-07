Real Madrid a prelungit contractul căpitanului echipei

Acesta a sosit la Real Madrid în 2012, iar în cele 12 sezoane în care a reprezentat tricoul Los Blancos a devenit o legendă a Real Madridului și a fotbalului mondial.

El a câștigat 26 de titluri cu Real Madrid: 6 Ligi ale Campionilor, 5 Cupe Mondiale ale Cluburilor, 4 Supercupe ale Europei, 4 Ligi, 2 Copas del Rey și 5 Supercupe ale Spaniei. Modrić este unul dintre cei doar cinci jucători care au câștigat 6 Cupe Europene și are cele mai multe titluri din istoria clubului madrilen.

La nivel individual, Modrić a câștigat Balonul de Aur, FIFA Player of the Year Award și a fost desemnat UEFA Player of the Year în 2018. A făcut parte de 6 ori din FIFA FIFPro World XI și a fost votat de două ori cel mai bun mijlocaș al Ligii Campionilor.

A câștigat un Ballon d'Or și un Silver Ball la Cupa Mondială a Cluburilor. Cu echipa națională a Croației, a câștigat Balonul de Aur la Cupa Mondială 2018 și Balonul de Bronz la Cupa Mondială 2022.

Modrić a jucat 534 de meciuri pentru Real Madrid, marcând 39 de goluri, și este internațional cu Croația, cu care a jucat 178 de meciuri și deține recordul all-time de selecții.