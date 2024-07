A început invazia suporterilor români pe străzile din München pentru meciul de mâine cu Olanda. Mai mulți ca niciodată!

Cu două zile înaintea jocului cu Olanda, suporterii români au început să ia cu asalt capitala Bavariei. Încă de duminică au apărut primele grupuri de conaționali care scandau pe străzile din München „Hai, România!”. Toți speră să prindă un bilet la meci. „Belgienii erau atât de siguri că vor câștiga grupa, încât au cumpărat mii de bilete la meciul de aici. Acum nu mai au ce face cu ele, că Belgia joacă pe alt stadion în optimi. Ei au meci luni la Dusseldorf, cu Franța. Este clar că vor merge la ambele meciuri. Sperăm să nu ajungă toate biletele la olandezi. Măcar să le facem juma-juma, să prindem și noi câteva mii. Mai sunt biletele care se pun luni în vânzare pentru spectatorii neutri. Sperăm să prindem și din acelea câteva mii, ca la meciul cu Ucraina”, spunea un suporter român la München.

„Ianis Hagi trebuie să facă marți meciul vieții!”

Suporterii au cele mai mari așteptări de la Ianis Hagi. „Nu a rupt gura târgului până acum, dar trebuie să vină și momentul lui. A scos acel penalty cu Slovacia, dar așteptările de la el sunt mult mai mari. Trebuie să vină și momentul lui. Că va fi titular sau va intra pe parcurs, Ianis trebuie să fie omul meciului. Pentru el, pentru tatăl lui, pentru cariera lui. Iar acum ar trebui să fie acel moment. Îl așteaptă și el, îl așteptăm și noi, suporterii. Ce mai, îl așteaptă o țară întreagă. Va avea parte de toată susținerea noastră din tribună. El trebuie să joace cum nu a mai făcut-o niciodată.”, a mai spus suporterul.

Jucătorii olandezi, optimiști, dar precauți

În interviurile date de jucătorii batavi ei se arată optimiști, însă nu se consideră deja calificați: „Până acum am jucat cu alte echipe și alte stiluri de joc ale României. Această echipă a României ne este total necunoscută. Pare a fi un grup omogen, unit și foarte entuziast. Aleargă mult, se dublează mereu. Din ce am observat în meciul lor cu Belgia, practică un fotbal complex, cu o apărare compactă, cu un portar în mare formă, cu banda dreaptă foarte rapidă pe contraatac. Din punctul meu de vedere echipa României are un stil de joc total diferit și surprinzător față de ce joacă toate celelalte echipe de la acest Campionat European. Noi trebuie să ne concentrăm mult mai mult și mai bine și să nu mai repetăm niciodată jocul din meciul cu Austria”, a declarat Ronald Koeman presei din Olanda după aflarea adversarului din optimi.