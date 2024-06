Optimism în rândul naționalei înaintea meciului România-Ucraina. Edi, scoate-ne în stradă!

Naționala României debutează azi la EURO contra Ucrainei, ora 16.00. Calculele hârtiei dau Ucraina favorită chiar dacă s-a calificat la EURO pe ultima sută de metri pe ruta Ligii Națiunilor, în timp ce noi am câștigat grupa de calificare pe locul 1 și neînvinși. Însă diferența de valoare a celor două loturi este de 1 la 10 în favoarea ucrainenilor. În plus, s-a văzut o diferență de joc în ultimele meciuri de pregătire. În timp ce noi am avut dificultăți cu Bulgaria și Liechtenstein, Ucraina a jucat de la egal la egal cu Germania, a jucat cu o formulă experimentală cu Polonia și în ciuda înfrângerii, a arătat și forță, și viteză. Iar cu Moldova s-au distrat așa cum trebuia s-o facem și noi cu Liechtenstein. Comparând jocurile din perioada de pregătire pentru EURO, este firesc ca Ucraina să fie net favorită la toate casele de pariuri, însă echipa noastră poate face o surpriză, pe modelul petrecut în ultimul an, mai ales în campania de calificare; „Ce va face România? Ce nu te-aștepți”. Nu este neapărat o tactică, este însă un cumul de momente care până acum ne-au fost mereu favorabile. S-a întâmplat și în Elveția, și în Kosovo, și cu Belarus, meciuri în care soarta ne-a surâs.

Meciul de azi are o importanță aparte, dincolo de debutul în competiție. „Cel mai important este primul meci”, spun la unison și Puiu Iordănescu, și Șumudică, și Daniel Pancu, și alți antrenori. Ar da un impuls moral echipei și mai multă încredere, spun aceștia. Mai important este este însă rezultatul final. Putem chiar pierde, fără să ne diminuăm șansele, însă să nu încasăm multe goluri. Până acum s-au înregistrat scoruri mari la EURO, iar golaverajul este foarte important, fiind un criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte. Iar nou, este bine să nu intrăm în grupul Scoția-Croația, care au -4, respectiv -3 la golaveraj. Practic, singurul obiectiv al nostru este victoria cu Slovacia, dacă se poate și la scor, și rezultate strânse cu Ucraina și Belgia. În aceste condiții am fi favoriți la locul 3 în grupă și printre primele patru ale locului trei din celelalte grupe. La cum au decurs lucrurile până acum, cu 3 puncte și un golaveraj strâns, ieșim din grupă. Însă esențială este victoria cu Slovacia. Desigur, există și celelalte variante, anume să smulgem puncte fie cu Ucraina sau Belgia, fie cu amândouă, caz în care putem obține mai mult, locul 2 sau chiar primul loc în grupă.

Ce tactică va aplica Edi Iordănescu

Selecționerul a declarat în mai multe rânduri că, spre deosebire de alte generații, aceasta nu mai are mari valori individuale, așa cu au fost Hagi, Popescu, Mutu, Petrescu, Ilie Dumitrescu sau Chivu. „Acum valoarea noastră este unitatea grupului și lupta grupului până la epuizare”, spunea el. Asta presupune o apărare aglomerată și așteptarea momentelor pentru contraatac, de unde de speră la inspirația de moment a lui Coman, Man, Drăguș, sau o execuție de excepție de la Stanciu sau Hagi.

Ianis, cu numărul 10

„Prințișorul” Hagi a primit un cadou nesperat. „De bunăvoie și nesilit de nimeni”, căpitanul Nicușor Stanciu i-a cedat numărul 10 de pe tricou, luându-l pe cel al accidentatului Moruțan, nr. 21, „din respect”. Gestul lui Stanciu are însă mai multe aspecte. „Era normal ca numele Hagi să poarte numărul 10”, opinează unii fani. Alții consideră că, purtând numărul pe care l-a purtat și tatăl său, va atrage mai mult atenția în găsirea unui nou contract de jucător după sezonul slab și despărțirea de Alaves, dar și de viitorul incert la Rangers, unde, deși mai are un an de contract, nu este luat în calcul pentru sezonul viitor. Însă, în același timp, mai multă vizibilitate înseamnă și mai multă presiune pe Hagi jr, care trebuie să facă față unor provocări mai mari. Dar și un moment de sclipire, așa cum a fost golul din amicalul cu Germania, îi poate urca mult cota și interesul.

Ianis însă nu va fi mereu titular, iar dacă va fi, nu va juca 90 de minute. Pe postul lui mai sunt Cicâldău și Olaru, iar cei trei vor apărea prin rotație. Azi însă, cu Ucraina, niciunul dintre ei nu va figura în primul „11”. Edi Iordănescu va aborda meciul prudent, cu o formulă defensivă, cu cei doi Marin la mijloc și cu Florinel Coman obligat să-l ajute pe Bancu, naivul nostru fundaș stânga, care uită să revină în apărare.

În atac singurele variante pentru debutul de meci sunt Coman, Man și Drăgușin, cei mai în formă pe pozițiile lor. Apărarea este, de asemenea, „bătută în cuie”. În centru, Drăgușin-Burcă, un cuplu care s-a sudat destul de bine în ultima vreme, îmbucurător fiind faptul că Burcă a revenit în ultimul moment după problemele de sănătate. În stânga, singura variantă este Bancu, din simplul motiv că nu există altul mai bun. Principalele lui atuuri sunt urcarea în atac și multe centrări bune. Lipsurile sunt „așteptarea unui taxi să-l întoarcă în apărare”, cum spune Cornel Dinu, și vulnerabilitatea lui în duelurile 1 la 1. Apărător dreapta cel mai bun este Rațiu. Este rapid, centrează bine din viteză și nu este intimidat de adversarul direct, indiferent de numele lui. De altfel, cel mai bun meci al lui a fost la Rayo contra lui Real Madrid, când l-a anihilat pe Vinicius jr.

Niță, titular

În poartă, Iordănescu va miza pe Niță, în detrimentul lui Horațiu Moldovan. Niță a jucat tot sezonul de primăvară în Turcia, în schimb Moldovan nu a prins niciun minut de la plecarea de la Rapid la Atletico, singurele lui apariții fiind doar la echipa națională. Situația s-ar putea schimba la meciul cu Belgia și s-ar produce rocada dintre cei doi doar dacă azi, cu Ucraina, Niță va încasa multe goluri.

Echipa de start, Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin - Stanciu - Man, Coman, Drăguș, este cel mai bun „11” pe care selecționerul l-ar putea alinia. Înlocuirile ar putea fi în repriza a doua, în funcție de rezultat și ar schimba formula de joc în 4-4-2, cu Hagi alături de Stanciu, Mihăilă în locul lui Coman, Olaru în locul lui Marius Marin și, eventual, Cicâldău în locul lui Răzvan Marin.

Germania a pornit ca din tun

Nemții au început tare Europeanul, învingând categoric Scoția cu 5-1. Mai exact 6-0, pentru că și golul scoțienilor tot de un neamț a fost înscris, autogol Rudiger. Scoțienii nu au jucat rău. Au încercat, s-au străduit, însă au fost sufocați de nemți, care erau parcă urcați pe tancuri. În evidență au ieșit puștii Germaniei, care nu sunt la primele evoluții de excepție, ei confirmând așteptările: Florian Wirtz și Jamal Musiala, ambii 21 de ani. În celălalt meci din grupa 1, Elveția a învins clar Ungaria cu 3-1, făcându-i pe maghiari să spere doar la locul 3 în grupă, luptând cap la cap cu Scoția pentru ieșirea din faza grupelor.

Uluitorul Lamine Yamal

Spania a răpus Croația cu un categoric 3-0, însă l-a scos din nou în evidență pe puștiul Lamine Yamal, care va împlini 17 ani pe 13 iulie, chiar în ziua semifinalei, în care speră să ducă Spania. „Nu i se poate lua mingea! Are o tehnică de excepție, te driblează de nici nu-ți dai seama că a trecut pe lângă tine!”, spuneau comentatorii britanici. „L-a făcut uitat pe Ansu Fati, celălalt puști minune al Barcelonei”, au mai adăugat ei. Yamal are la doar 16 ani deja 8 meciuri la națională, pentru care a înscris de două ori și a oferit 5 pase decisive. Iar centrarea de la golul de 3-0 înscris de Carvajal „a fost o bijuterie”, au mai adăugat comentatorii englezi. Momentul culminant a fost în minutul 86, când a fost înlocuit cu Ferran Torres, oferindu-i tânărului Yamal un „Standing ovation” binemeritat, fiind aplaudat în picioare de întregul stadion.

De partea cealaltă, Croația a arătat ca o echipă cu o generație la capăt de drum. Modric nu a semănat deloc cu ce a jucat la Real Madrid în ultima vreme, Kovacic a risipit multe ocazii, Kramaric s-a străduit cât a putut, însă nu a reușit să facă față apărătorilor spanioli, mai mereu cu un pas în fața lui. În ceea cel privește pe Gvardiol, jucătorul lui Manchester City, parcă îi căuta cu privirea pe De Bruyne, Foden sau Haaland, coechipierii lui de la club.

Totuși, în ciuda scorului sever încasat de la Spania, Croația nu e ieșită din cărți pentru depășirea grupelor. Mai are de jucat cu Italia și Albania, iar la cum a arătat Italia în meciul cu Albania, Croația le-ar putea învinge pe amândouă.

Albania a visat frumos doar 16 minute

Meciul Italia-Albania a început cu un șoc. Albania a deschis scorul în secunda 23, stabilind și recordul de cel mai rapid gol înscris la un Campionat European. Ulterior, Italia s-a luat în serios și a răsturnat scorul într-un sfert de oră, astfel că în minutul 16 era 2-1 pentru campioana europeană en-titre. Însă din acel moment Italia nu a mai dorit decât păstrarea rezultatului. A mai avut câteva ocazii, însă toate s-au lovit de portarul albanez Thomas Strakosha, care a fost în zi de grație. Albania a arătat o ambiție extraordinară, fiind echipa care a depus până acum cel mai mult efort de la EURO, însă s-au lovit de experimentatul perete al apărării italiene. Apoi, în final au ratat o uriașă ocazie de egalare în prelungiri, Donnarumma respingând cu mult noroc mingea trimisă de Manaj.

Rezultate și program

14 iunie

Germania - Scoția 3-0

15 iunie

Ungaria - Elveția 1-3

Spania - Croația 3-0

Italia - Albania 2-1

Duminică, 16 iunie

Polonia - Olanda ora 16.00

Slovenia - Danemarca *

Serbia - Anglia *

Azi, 17 iunie

ROMÂNIA - Ucraina ora 16.00

Belgia - Slovacia ora 19.00

Austria - Franța ora 22.00

Mâine, 18 iunie

Turcia - Georgia ora 19.00

Portugalia - Cehia ora 22.00

Miercuri, 19 iunie

Croația - Albania ora 16.00

Germania - Ungaria ora 19.00

Scoția - Elveția ora 22.00

* Meciurile Slovenia - Danemarca și Serbia - Anglia s-au jucat aseară, după închiderea ediției