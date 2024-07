Universitatea Craiova şi CFR Cluj şi-au aflat posibilele adversare din turul 3 preliminar al Conference League

Universitatea, dacă va trece de NK Maribor, va juca în turul al treilea preliminar cu învinsa din dubla AFC Ajax Amsterdam (Olanda)/FK Vojvodina Novi Sad (Serbia), din turul al doilea preliminar al Europa League.



Echipa din Bănie ar juca primul meci acasă, pe 8 august, şi manşa secundă în deplasare, pe 15 august.



CFR Cluj, în cazul în care va elimina echipa belarusă Neman Grodno, va întâlni în turul al treilea din Conference League pe învinsa dintre Sporting Braga (Portugalia) şi Maccabi Petah-Tikva FC (Israel). CFR ar juca primul meci în deplasare.



Corvinul Hunedoara, dacă va fi eliminată de HNK Rijeka din Europa League, va juca în turul al treilea preliminar din Conference League cu învingătoarea dintre FC Milsami Orhei (Moldova) şi FC Astana (Kazahstan). Câştigătoarea Cupei României ar fi gazdă în primul meci.



Programul turului al treilea preliminar

Vikingur Reykjavik (Islanda)/KF Egnatia (Albania) - Virtus AC 1964 (San Marino)/FC Flora Tallinn (Estonia)

FC Differdange 03 (Luxemburg)/FC Ordabasî Şimkent (Kazahstan) - FC Struga (Macedonia de Nord)/FC Piunik Erevan (Armenia)

FC Ballkani (Kosovo)/Hamrun Spartans FC (Malta) - Larne FC (Irlanda de Nord)

HJK Helsinki (Finlanda) - FC Dinamo Batumi (Georgia)/FK Decic (Muntenegru)

FK Mlada Boleslav (Cehia)/FK Transinvest (Lituania) - Hapoel Beer-Sheva FC (Israel)/PFC Cerno More Varna (Bulgaria)

Kilmarnock FC (Scoţia)/Cercle Bruges KSV (Belgia) - KuPS Kuopio (Finlanda)/Tromso IL (Norvegia)

FC Zimbru Chişinău (Moldova)/FC Ararat-Armenia (Armenia) - SC Dnipro-1 (Ucraina)/Puskas Akademia FC (Ungaria)

FC Zurich (Elveţia)/Shelbourne FC (Irlanda) - Vitoria Guimaraes (Portugalia)/Floriana FC (Malta)

Paksi FC (Ungaria)/AEK Larnaca FC (Cipru) - FK Radnicki 1923 Nis (Serbia)/FK Mornar (Muntenegru)

F91 Dudelange (Luxemburg)/BK Haecken (Suedia) - Stjarnan (Islanda)/Paide Linnameeskond (Estonia)

NK Maribor (Slovenia)/Universitatea Craiova (România) - AFC Ajax Amsterdam (Olanda)/FK Vojvodina Novi Sad (Serbia)

FK Sarajevo (Bosnia-Herţegovina)/FC Spartak Trnava (Slovacia) - Wisla Cracovia (Polonia)/SK Rapid Viena (Austria)

St Patrick's Athletic (Irlanda)/FC Vaduz (Liechtenstein) - Maccabi Haifa FC (Israel)/FC Sabah (Azerbaidjan)

Valur Reykjavik (Islanda)/St Mirren FC (Scoţia) - Go Ahead Eagles (Olanda)/SK Brann Bergen (Norvegia)

FC ŢSKA 1948 Sofia (Bulgaria)/FK Buducnost Podgorica (Muntenegru) - FK Zalgiris Vilnius (Lituania)/Pafos FC (Cipru)

Ilves Tampere (Finlanda)/FK Austria Viena (Austria) - Djurgaarden (Suedia)/FC Progres Niederkorn (Luxemburg)

CS Corvinul 1921 Hunedoara (România)/HNK Rijeka (Croaţia) - FC Milsami Orhei (Moldova)/FC Astana (Kazahstan)

MFK Ruzomberok (Slovacia)/Trabzonspor AŞ (Turcia) - HNK Hajduk Split (Croaţia)/HB Torshavn (Feroe)

FC Noah (Armenia)/Sliema Wanderers FC (Malta) - AEK Atena (Grecia)/Inter Club d'Escaldes (Andorra)

FK Auda (Letonia)/Cliftonville FC (Irlanda de Nord) - Breidablik (Islanda)/FC Drita (Kosovo)

FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia)/FK Partizani Tirana (Albania) - Istanbul Başakşehir (Turcia)/La Fiorita 1967 (San Marino)

Broendby IF (Danemarca)/KF Llapi 1932 (Kosovo) - Legia Varşovia (Polonia)/Caernarfon Town FC (Ţara Galilor)

SC Braga (Portugalia)/Maccabi Petah-Tikva FC (Israel) - CFR 1907 Cluj (România)/FC Neman Grodno (Belarus)

Molde FK (Norvegia)/Silkeborg IF (Danemarca) - KAA Gent (Belgia)/Vikingur (Feroe)

NK Osijek (Croaţia)/FCI Levadia Tallinn (Estonia) - PFC Zira (Azerbaidjan)/FC DAC 1904 Dunajska Streda (Slovacia)

FC St. Gallen 1879 (Elveţia)/FC Tobol Kostanai (Kazahstan) - Riga FC (Letonia)/WKS Slask Wroclaw (Polonia)

Panathinaikos Atena (Grecia)/PFC Botev Plovdiv (Bulgaria) - HSK Zrinjski Mostar (Bosnia-Herţegovina)/NK Bravo (Slovenia)

Omonia Nicosia (Cipru)/FC Torpedo Kutaisi (Georgia) - Sumqait FK (Azerbaidjan)/Fehervar FC (Ungaria)

FC Copenhaga (Danemarca)/FCB Magpies (Gibraltar) - FC Banik Ostrava (Cehia)/FC Urartu (Armenia)

NK Olimpija Ljubljana (Slovenia)/FC Polisia Jitomir (Ucraina) - FC Sheriff Tiraspol (Moldova)/IF Elfsborg (Suedia).

AGERPRES