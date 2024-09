Un fotbalist englez s-a accidentat din cauza unui strănut

Nigerianul în vârstă de 26 de ani a acuzat un disconfort la nivelul cutiei toracice și al spatelui în urma unui strănut puternic, care nu i-a permis să fie selectat pentru un meci din EFL Trophy, de marți, câștigat de echipa sa cu 3-2, în deplasare la Barrow.

„Victor a suferit cu o accidentare urâtă la spate, declanșată de un strănut ... ”, a declarat joi managerul clubului din League One, Ian Evatt, pentru ziarul local The Bolton News.

„El a simțit o durere adâncă între coaste și sperăm că este doar un cartilaj sau o problemă musculară, dar până când nu vom avea o imagine mai bună după o scanare nu vom ști. Victor este un băiat puternic și chiar și strănuturile lui sunt puternice.”

Fosta echipă din Premier League a avut un început dificil în campania lor din eșalonul al treilea și se află pe locul 18 cu patru puncte după patru meciuri.

(sursa: Mediafax)