Nu cred că voi părăsi lumea fotbalului, dar îmi va fi dor de vestiar, spune Ibrahimovic

"Am avut o carieră lungă de care sunt mândru, a fost ultima mea zi ca fotbalist profesionist. Vreau să mulţumesc atât clubului AC Milan, dar şi tuturor cluburilor unde am evoluat. De acum începe un nou capitol. Când m-am trezit (duminică dimineaţa) ploua, mi-am spus că până şi Dumnezeu este trist. Nici măcar familia mea nu era la curent cu decizia, am vrut ca atunci când o anunţ să fie pentru toţi în acelaşi timp. Fotbalul m-a făcut să devin bărbat, mi-a făcut cunoştinţă cu oameni pe care nu i-aş fi putut întâlni niciodată, am călătorit în toată lumea datorită fotbalului (...) De acum adrenalina va fi alta, nu voi mai avea un program strict, de obicei aşteptam mereu să iau masa cu echipa. Îmi va fi dor de aceste lucruri, de vestiar, dar sunt pregătit să accept situaţia. Am cugetat mult în ultimele zece zile şi am decis. Fotbaliştii îşi doresc să-şi încheie cariera pe teren, la mine nu s-a putut din cauza accidentărilor, asta e", a spus Ibrahimovic.



Întrebat dacă doreşte să devină antrenor sau manager al vreunui club, suedezul a răspuns: "Deocamdată, vreau să îmi fac timp să mă bucur de ceea ce am realizat în toţi aceşti ani, să savurez. Nu trebuie să decid prea repede, sunt prea multe emoţii acum. Voi reflecta după această vară. Antrenor sau manager este o mare responsabilitate. Ca antrenor ai mai puţină libertate decât un jucător de a face ceea ce vrei. Dar nu cred că voi părăsi lumea fotbalului".



"Este timpul să-mi iau rămas bun de la fotbal, nu doar de la AC Milan. Sunt prea multe emoţii acum, 'hai AC Milan', vă spun la revedere", a afirmat suedezul la microfon, pe terenul stadionului San Siro, după victoria cu 3-1 a milanezilor.



Ibrahimovic anunţase, cu câteva zile în urmă, că pleacă de la AC Milan la finele actualului sezon, când îi expira şi contractul.



Fotbalistul scandinav, în vârstă de 41 de ani, a revenit la AC Milan în 2019 şi a ajutat gruparea "rossonera" să devină campioană a Italiei în sezonul trecut.