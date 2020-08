Japonezii au deschis, simbolic, Jocurile Olimpice

Cum pandemia provocată de noul coronavirus a amânat Jocurile Olimpice pentru anul viitor, organizatorii, care erau deja pregătiți până la cele mai mici detalii, au decis să facă un gest simbolic și au prezentat focurile de artificii pregătite pentru ceremonia de deschidere care trebuia să aibă loc în această vară.

„Nu puteam ține artificiile încă un an, din motive de securitate. Sunt totuși niște explozibili acolo, materiale periculoase. Așa că am decis să prezentăm spectacolul pe care l-am pregătit mai mult de un an și să ne închipuim că chiar am participat la ceremonia adevărată. Anul viitor, dacă aceste Jocuri se vor putea defășura, spectacolul va fi unul și mai frumos”, au declarat organizatorii.

Totuși există multe semne de întrebare în ceea ce privește posibilitatea ca Olimpiada de anul viitor să se mai desfășoare. Pe de-o parte din cauza lipsei de siguranță a spectatorilor și sportivilor în lipsa unui vaccin anti-COVID, pe de altă parte, sportivii au ieșit din ciclul olimpic, mulți calificați s-au retras sau urmează să se retragă din activitate, iar înlocuirea lor cu alți sportivi implică concursuri, care concursuri nu se pot desfășura în acest moment.