Lucescu, la un pas de primul obiectiv

Campania de toamnă a echipei naționale se încheie cu două meciuri care ar trebui, conform tuturor calculelor, să ne aducă calificarea în Liga B a Ligii Națiunilor. Oricât de pesimiști am fi, suntem net favoriți în cele două meciuri de pe teren propriu cu Kosovo și Cipru. Mai mult, chiar și un egal vineri cu Kosovo ne asigură primul loc în grupă, însă naționala mai are un obiectiv: rămânerea în a doua urnă valorică pentru tragerea la sorți a grupelor de calificare la Mondialul din 2026 din SUA, Mexic și Canada. Astfel am avea două șanse să ne calificăm. Fie pe calea clasică, ce debutează în primăvară, fie pe calea Ligii Națiunilor, ca participantă la meciurile de baraj în calitate de câștigătoare de grupă. Desigur, Mircea Lucescu dorește o calificare directă la Campionatul Mondial și evitarea barajelor, însă pentru asta ar trebui să nimerim într-o grupă prietenoasă la tragerea la sorți care va avea loc pe 13 decembrie, la Zurich. În acest moment, prima urnă valorică este alcătuită din Franța, Spania, Anglia, Belgia, Olanda, Portugalia, Italia, Germania, Croația, Elveția, Danemarca și Austria. Șanse am avea, conform hârtiei, doar cu Elveția, Austria sau Croația. Altfel, tinta este locul 2. Sistemul de calificare este următorul. Câștigătoarele celor 12 grupe se califică direct. Apoi, cele 12 ocupante ale locului 2 împreună cu 4 echipe venite pe filiera Liga Națiunilor vor juca meciuri de baraj, sistem semifinală-finală, care vor trimite celelalte patru naționale la Mondial. Câștigând grupa cu Kosovo, Cipru și Lituania, România este sigură de prezență în prima etapă a play-off-ului, și, în funcție de clasamentul coeficienților UEFA și de cine se va califica direct la CM și de punctele pe care le vom obține în primăvara și toamna anului viitor, România ar putea fi chiar cap de serie în meciurile de baraj.

Il Luce este „ușor îngrijorat”

Selecționerul a anunțat lotul pentru ultimele două două meciuri din Liga NAțiunilor. O sursă din cadrul FRF ne-a spus că Mircea Lucescu este „ușor îngrijorat” de situația unor jucători chemați la lot. Fie că nu joacă la echipele de club, fie că sunt accidentați. El este consecvent în utilizarea unui nucleu de bază, cu Drăgușin, Burcă, Răzvan și Marius Marin, Stanciu, Man, Mihăilă și Drăguș, însă mulți dintre ei „au călcat strâmb” în ultima vreme. Drăgușin a prins meciuri titular la Tottenham, în care a fost chiar integralist însă în ultimele trei, cu Aston Villa, Galatasaray și Ipswich a avut prestații slabe, care au stârnit furia suporterilor și considerat cel mai slab de pe teren.

„Italienii” au evoluții oscilante

De asemenea, Răzvan Marin a făcut mai mult tușa la Cagliari, chiar dacă în puținele minute în care a fost introdus pe teren a jucat excelent, marcând și de două ori.

Man și Mihăilă sunt constant titulari la Parma, însă niciodată nu prind și finalul de meci pe teren. Man primește constant note de peste 7 pe meci, în timp ce Mihăilă este abonat la prestații de 6-6,5. Presiunea este foarte mare pe cei doi, sunt văzuți de conducere și suporteri ca salvatori ai Parmei, însă echipa nu are decât două victorii în acest sezon, și în clasament se află în zona periculoasă, la doar 3 puncte de retrogradare. Mai mult, pentru Parma urmează un program greu și vor avea de suferit din cauza punctelor pierdute cu Genoa, Cagliari, Lecce, Como sau Empoli. Situație și mai dificilă este la Drăguș. Nu a înscris încă pentru Trabzonspor, în cele 10 meciuri a oferit doar o pasă decisivă. Prinde rar finalul de meci, pe teren fiind înlocuit de obicei la jumătatea reprizei a doua. „Nu s-a acomodat încă la Trabzon”, spunea Marius Șumudică, antrenorul Rapidului l-a antrenat în Turcia și speră să-l împrumute în iarnă. „Eu l-am adus la Gaziantep și am făcut treabă excelentă. A dat 14 goluri în sezonul trecut. La Trabzon însă... L-aș vrea de ieri la Rapid dacă ne-am putea permite salariul lui”, a mai spus el.

Nici restul lotului de pe lista lui Lucescu nu stă minunat la capitolul succese la club. Cu excepția lui Rațiu, care face furori în La Liga, ceilalți gâfâie pe final de an. Florinel Coman, Stanciu și Niță plutesc la mijlocul clasamentelor din Qatar și Arabia Saudită. Coman n-a mai înscris din august, în timp ce Stanciu n-a înscris deloc în acest sezon. Din campionatul nostru jucătorii care nu au dat un randament optim în ultima vreme sunt Bancu, Olaru (din cauza unei accidentări), Mitriță (abia revenit după accidentare) și Șut - care pare rătăcit pe teren fără Olaru.

Cât vor juca Bîrligea și Miculescu?

Cu problemele acestea de formă, Mircea Lucescu a adus la lot în premieră în mandatul lui pe Bîrligea și Miculescu, de la FCSB, ambii cu evoluții în creștere în ultima vreme. Bîrligea ar putea fi chiar titular fie cu Kosovo, fie cu Cipru. În ceea ce-l privește pe Miculescu, acesta ar putea fi o soluție de rezervă pentru Man, la concurență cu Ianis Hagi.

FRF e îngrijorată

Șefii fotbalului au făcut un apel suporterilor să nu se mai repete incidentele de la trecuta întâlnire de pe Arena Națională cu Kosovo, când meciul a fost întrerupt pentru 50 de minute, din cauza unui grup de ultrași care „nu recunoșteau existența naționalei Kosovo”. „A fost o minune că n-am pierdut meciul la masa verde”, spuneau atunci oameni din Federație, însă există spaima la Casa Fotbalului ca grupuri de ultrași, care sunt în această perioadă și într-o formă de protest la nivel național, să repete întâmplările și lozincile anti-Kosovo. „Vă cerem să nu reacționați astfel încât să riscăm să pierdem ceea ce am construit! Să lăsăm deoparte geopolitica și să ne concentrăm pe ceea ce vrem mai mult decât orice: să fim la Mondial!”, este apelul FRF.

Lotul naționalei pentru dubla cu Kosovo și Cipru

Portari: Florin Niță (Damac - Arabia Saudită), Ștefan Târnovanu (FCSB) Răzvan Sava (Udinese - Italia);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano - Spania), Cristian Manea (Rapid), Radu Drăgușin (Tottenham - Anglia), Adrian Rus (Pisa - Italia), Andrei Burcă (Emiratele Arabe), Alexandru Pașcanu (Rapid), Matei Ilie (CFR Cluj), Nicușor Bancu (Univ. Craiova);

Mijlocași: Deian Sorescu (Gaziantep. Turcia), Marius Marin (Pisa - Italia), Răzvan Marin (Cagliari - Italia), Nicolae Stanciu (Damac, Arabia Saudită), Darius Olaru (FCSB), Adrian Șut (FCSB), Dennis Man (Parma - Italia), Valentin Mihăilă (Parma - Italia), Ianis Hagi (Rangers - Scoția), Florinel Coman (Al-Gharafa - Qatar), Alexandru Mitriță (Univ. Craiova), David Miculescu (FCSB);

Atacanți: Denis Drăguș (Trabzonspor - Turcia), Denis Alibec (Farul), Daniel Bîrligea (FCSB).

