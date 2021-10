Mai poate fi Rednic vrednic de Dinamo?

Pentru Dinamo ar trebui schimbată celebra lege a lui Murphy în „O catastrofă nu vine niciodată singură”. Bilanțul ultimelor 7 meciuri din Liga 1 arată îngrozitor: 7 înfrângeri, 20 goluri încasate și doar unul marcat, parcurs unic în istoria clubului. Fanii speră ca Mircea Rednic să reușească imposibilul și să redreseze echipa.

O minune. Asta așteaptă toată suflarea dinamovistă după suita de eșecuri care mai de care mai usturătoare. Recordurile negative din sezonul trecut au căzut unul după altul în acest an, devenind recorduri „și mai negative” și echipa se clatină după 10 etape tot mai tare pe marginea prăpastiei. Acum toate speranțele se pun în venirea lui Mircea Rednic, văzut ca unic salvator. Dar mai poate face el ceva la o echipă cu moralul prăbușit? Partea bună este că urmează o bine-venită pauză competițională datorată celor două meciuri ale echipei naționale, perioadă în care se așteaptă ca „Puriul” să reinventeze echipa. Însă problemele lui Rednic vor începe imediat după numire. La Dinamo vestiarul este oricum împărțit în două „găști”, iar cu venirea lui Rednic se va crea și o a treia „gașcă”, cu jucătorii pe care fiica-impresar, Luana Rednic, o să-i aducă în alte condiții salariale față de cei existenți acum la echipă, lucru care s-a mai întâmplat în precedentele patru mandate pe care „Puriul” le-a mai avut la Dinamo. Remanierea lotului va crea tensiuni suplimentare la echipă, iar Rednic are de gestionat un butoi de pulbere. Vor fi jucători care vor pleca de la echipă, însă își vor cere o parte din banii restanți, pe când cei care vor rămâne se vor uita la salariile noilor veniți.

O altă situație pe care trebuie să o gestioneze Rednic este relația cu Iuliu Mureșan, deloc mulțumit că numirea „Puriului” s-a făcut peste capul lui, în urma unor negocieri purtate de Nicolae Badea și reprezentanții DDB, lui Mureșan dându-i-se mutarea în plic. „Semnătura finală stă în pixul meu. Rednic sau oricine altcineva nu poate fi numit antrenor decât cu semnătura mea”, declara Mureșan când a aflat de negocierile despre care el nu a fost nici măcar anunțat și la care nu a fost invitat. Totuși este greu de crezut că Mureșan s-ar putea împotrivi dorinței fanilor din DDB.

Culmea ironiei: Dinamo a resuscitat ambele Craiove

Interesant este că, deși într-o situație disperată, Dinamo a dat involuntar o mână de ajutor adversarelor. FCSB și ambele echipe din Craiova se aflau înaintea meciurilor cu Dinamo în situații incerte. FCSB venea după rezultate neconvingătoare și Edi Iordănescu se afla în căutarea unei strategii noi, iar victoria cu 6-0 i-a venit în cel mai bun moment. FCU 1948 Craiova, nou-promovată, dădea de aerul tare al Ligii 1 și acel 1-0 asigura un start excelent pentru Adi Mutu. Și CSU Craiova avea nevoie și ea de un rezultat mare cu o mare rivală după înfrângerea de la Cluj și a egalului de acasă cu Sepsi. Și a fost 5-0, în condițiile în care scorul putea fi mult mai mare. Ei bine, aceste trei echipe și-au refăcut moralul, pe când Dinamo s-a afundat tot mai mult în subsolul clasamentului.

Bonetti nu se lasă demis

Fostul antrenor, numit tot la presiunea DDB, Dario Bonetti, a fost demis unilateral de conducerea clubului printr-un artificiu legislativ datorat de insolvență. Italianul însă nu se lasă și vrea să acționeze în instanță pentru încasarea drepturilor salariale până la sfârșitul contractului și are șanse mari de câștig la TAS. Pe de altă parte, Dinamo trebuia să facă această mutare riscantă pentru a instala un nou tehnician pe banca tehnică. „Vom vedea. El ne poate da în judecată, dar el este în Italia, este bolnav cu COVID, iar nouă ne trebuie acum un antrenor la echipă. Nu mai puteam aștepta după Bonetti. Mai mult, am încercat în câteva rânduri să iau legătura cu el, însă nu mi-a răspuns la telefon. N-am mai insistat. Am și eu orgoliul meu, nu stau să aștept la nesfârșit ca cineva să-mi răspundă la telefon. El a fost plătit la zi, dar după rușinea cu FCSB era clar că nu mai putem continua”, a declarat Iuliu Mureșan.

Datoriile clubului, aproape 7 milioane de euro

Administratorul judiciar al clubului, Răzvan Zăvăleanu, a făcut publică situația datoriilor de la club. Acestea se încadrează între 7 și 8 milioane de euro. „S-au cerut mai mulți bani, dar vom refuza câteva plăți, care ni se par pretenții exagerate de unii creditori. Dar aproape 7 milioane de euro tot vor trebui plătiți. Prioritatea numărul 1 este obținerea licenței de Liga 1 pentru sezonul viitor, în luna martie 2022. Acesta este primul obiectiv, pentru că din punct de vedere sportiv sunt sigur că nu vom mai fi acolo jos, la retrogradare”.

Să fim realiști. Este clar că Rednic nu va reuși minuni la Dinamo. Nu are jucători. Cei pe care-i are nu sunt bine pregătiți și au moralul la pământ... Dacă aduce jucători, aceștia au nevoie de timp să se acomodeze. Ce poate să aducă nu vor fi mari fotbaliști, că nu sunt bani pentru achiziții grele. Tot ce poate face Rednic este să limiteze proporțiile dezastrului. Peste trei săptămâni jucăm cu Rapid și nu pot să mai suport un 0-5.

Suporter Dinamo

Putem să găsim 1.000 de vinovați, dar acum trebuie să ne uităm la noi. Trebuie să strângem rândurile și să începem să ne analizăm pe noi. Păi du-te, tată, acasă dacă n-ai chef să joci. Ne lipsește spiritul lui Dinamo. Joci la Dinamo, de ce altă motivație mai ai nevoie?

Sorin Colceag, antrenor interimar,după CS Universitatea Craiova - Dinamo 5-0

Sepsi speră să dea marea lovitură:

Ladislau Bölöni la Sf. Gheorghe!

„Vorbesc cu Loți Bölöni săptămânal, avem o relație foarte bună. I-am propus postul de manager-antrenor în mai multe rânduri. Ar fi o mare realizare să reușim să-l aducem, dar deocamdată nu pot spune nimic. Deocamdată nu am încheiat socotelile cu Leo Grozavu, situație pe care dorim s-o rezolvăm prietenește, pentru că am avut o relație excelentă în ultimii doi ani. Vrem ca și noi, și el să ne despărțim în cele mai bune condiții pentru ambele părți”, a declarat miercuri patronul celor de la Sepsi, Laszlo Dioszegi.

Ladislau Bölöni a antrenat până în primăvară pe Panathinaikos Atena și este liber de contract din luna mai.

Bănia clocotește înaintea marelui meci FCU-CSU

Gardul lui Sorin Cârțu, vandalizat a patra oară

Diversiune sau răzbunare? Joi dimineață, președintele CS Universitatea Craiova s-a trezit cu gardul casei plin cu lozinci și amenințări. Prima bănuială a fost aceea că suporterii celeilalte echipe din Craiova, FCU 1948, patronată de familia Mititelu, ar fi în spatele acestor fapte. Contactați, liderii Peluzei Sud au negat orice implicare: „Data trecută au fost cei de la CSU Craiova și au dat vina pe noi. Poliția a investigat și s-a dovedit că au fost suporterii lor. Am văzut și eu când m-am trezit acele imagini, dar nu știu nimic. Nu știu dacă au fost suporterii noștri sau ai lor. Dar dacă domnul Cârțu a depus plângere la Poliție, este în regulă. Vinovații să plătească”, a declarat joi Andrei Preda, liderul galeriei FCU Craiova 1948. Mesajele scrise pe gardul casei lui: „Mori!”, „Nu uităm, nu iertăm!”, „Cârțu = sifon” și „CSU = clonă”.

2 titluri de campion are în palmares Mircea Rednic în calitate de antrenor: în 2003 cu Rapid și în 2007 cu Dinamo.

23 de mandate de antrenor a avut în carieră Mircea Rednic, însă doar la două echipe a rezistat mai mult de un sezon: FC Vaslui (2004-2006) și Royal Mouscron (2016-2018). În rest, „Puriul” a avut mandate scurte, de la câteva etape la cel mult un sezon.