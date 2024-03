Marțea naționalelor: Meci-cadou pentru Moldovan, Rațiu și Hagi

„Va fi o abordare diferită față de meciul de la București cu Irlanda de Nord”, declara selecționerul Edi Iordănescu la plecarea în Spania, recunoscând voalat că a folosit o tactică greșită. Edi nu a găsit soluții la pressingul agresiv al adversarilor și a rezultat un joc anost, chiar plictisitor. Echipa nu a arătat nicio schemă în atac, la Pușcaș nu au ajuns baloane, Florinel Coman a jucat mai bine ca apărător însă inexistent în atac, iar Cristi Manea a fost un experiment ratat total ca fundaș stânga. Dintre titulari singurul care a arătat bine a fost Dennis Man, dar de unul singur nu a putut face chiar totul. Cicâldău și Mogoș, cei care, teoretic, trebuiau să-l susțină, au jucat apatic, fără vlagă, iar singurul care a reușit să-l mai pună în valoare a fost Burcă, cu pasele lui în adâncime, peste apărarea irlandezilor. Nici Nicușor Stanciu nu a arătat o formă care să încline cât de cât balanța. Pe general, nu s-a văzut o tactică a naționalei, nu s-au văzut scheme de joc, totul a părut ca o adunătură de jucători care s-au străduit să aibă inspirații de moment. În cele din urmă singura satisfacție pentru Iordănescu jr este că am scăpat neînvinși. Asta și datorită faptului că Irlanda de Nord a venit la București pentru a exersa jocul de apărare. Experimentul lor a reușit. Au ieșit frumos cu pase precise din apărare, au controlat mijlocul terenului. Dar atât și-au propus.

„N-am vrut să-l expunem pe Opruț”, dar l-au expus pe Cristi Manea

Rămas fără fundaș stânga de meserie după accidentarea lui Bancu, Iordănescu a apelat la Raul Opruț, de la Hermannstadt. Însă nu l-a folosit în meciul cu nord- irlandezii: „Era venit de trei zile la lot și n-am vrut să-l expunem”, a spus Edi Iordănescu după meci. Însă ceilalți jucători erau de patru zile la lot, și a preferat să-l expună pe Cristi Manea, care nu a reușit nicio deposedare, a greșit aproape toate pasele și a fost un real pericol pentru apărarea noastră.

În jocul cu nordirlandezii parcă a existat lozinca „cum pasăm frumos la adversar”. Cel puțin în prima repriză „s-a respectat o schemă: două pase laterale și a treia la adversar”, unde „campioni” au fost și Răzvan Marin, și Cicâldău, și Coman, și Stanciu, și, mai ales, Cristi Manea, atunci când nu era deposedat. În a doua parte a meciului s-au legat ceva mai bine pasele, mai ales după schimbări.

Ce facem cu Ianis Hagi

Cazul lui Ianis rămâne unul complicat. Nu joacă la echipa de club și sunt mici șansele ca el să prindă minute pe final de sezon în La Liga. A fost totuși chemat la lotul naționalei mai mult pentru randamentul lui din campania de calificare. Și totuși, chiar fără meciuri la club, a fost cel mai bun tricolor din repriza a doua. Așa că selecționerul are de luat o decizie grea și contrară principiului tot de el enunțat: „Cine nu joacă la echipa de club nu va mai fi chemat lotul tricolor”.

„Nu strica bilanțul cu Columbia!”

Meciul de diseară cu Columbia nu va semăna cu cel cu Irlanda de Nord. Columbienii nu vin în Europa să exerseze apărarea. Ca orice echipă sud-americană, va juca deschis, cu alte cuvinte, ne vor lăsa și pe noi să jucăm. Ei bine, în meciul ăsta, Edi Iordănescu va trebui să arate varianta unei echipe a României agresivă, croită pe atac. De altfel, selecționerul a anunțat deja schimbări în primul 11. Ies din echipă Manea, Mogoș, Cicâldău și Pușcaș. În poartă va fi titular Horațiu Moldovan, un cadou pentru portarul care a dus greul calificării, mai ales că meciul de va juca chiar pe stadionul echipei lui de club. Astfel Moldovan va debuta pe terenul de „acasă”, însă cu echipa națională, o premieră mondială absolută. Edi speră astfel să convingă conducerea lui Atletico să-i ofere mai multe șanse românului în poarta madrilenilor. În aceeași situație vor fi alți doi titulari diseară, Ianis Hagi și Andrei Rațiu, și ei jucători în La Liga, care însă au jucat foarte puțin în 2024, pe care Iordănescu încearcă să-i impună și la club, Alaves, respectiv Rayo Vallecano. „Meciul este la Madrid, chiar sub ochii antrenorilor lor de la club. Cu Columbia, care, iată, a băut Spania la ea acasă, cei trei români din La Liga trebuie să joace în așa fel încât să-și impresioneze antrenorii de la club”, a declarat și Mihai Stoichiță, directorul echipelor naționale ale României. În timpul acesta, suporterii naționalei fac un apel: „Nu ne stricați bilanțul superb pe care-l avem cu Columbia. Pe unde i-am prins, i-am bătut numai cu goluri memorabile!”, amintind reușitele lui Gică Hagi și Adi Ilie la Mondialele din 1994 și 1998.

Daniel Pancu îl regretă pe Octavian Popescu

Tricolorii mici au un meci important azi, în Armenia. Cu o victorie, România U21 poate deveni liderul grupei E de calificare la EURO 2025. Contracandidata noastră la șefia grupei, Elveția, are un meci extrem de greu în Albania, acolo unde România a pierdut dramatic, 2-3, după ce am condus cu 2-0. „Pancone” s-a arătat extrem de îngrijorat la plecarea în Armenia: „Nu am jucătorii de bază la lot. Nu este Tavi Popescu, un jucător tânăr în care eu am mare încredere, nu e Borza, nu e Pantea, nu e nici Rareș Ilie. N-am avut ce face, n-am avut cum să-i chem la lot. Sper până în septembrie, când jucăm cu Muntenegru să revină la forma de anul trecut, să joace. Deocamdată nu pot fi luați în calcul. Cel mai rău îmi pare de Tavi Popescu”, a spus Daniel Pancu, selecționerul U21.

Meciul din Armenia este singurul oficial din această primăvară, următoarele fiind programate în toamnă, în septembrie și octombrie, acasă cu Muntenegru și Elveția, și două deplasări, în Finlanda și Muntenegru. În acest moment România este pe locul 2 în grupă, cu 10 puncte, cu un punct în spatele Elveției și cu unul în fața Albaniei.