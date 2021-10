Turma de miei a lui Rădoi merge ca la tăiere la Hamburg. Domnilor nemți, nu ne dați prea multe!

Primul gând care-ți vine în minte înaintea unui meci oficial Germania - România este „oare câte luăm?”. Ce-ar putea face Mirel Rădoi împotriva unei forțe fotbalistice de nivelul Germaniei, o echipă într-o formă fantastică, alcătuită din jucători de o valoare uluitoare? Oricât de optimiști am fi, visăm la cel mult o înfrângere la limită.

„Octombrie cel alb”, „Octombrie cel gri” sau „Octombrie cel negru”, adică 6 puncte, trei puncte sau 0-1 puncte. Două meciuri în trei zile, cu Germania, în deplasare, și cu Armenia, acasă. Sunt 6 puncte în joc pentru naționala României, care ne-ar asigura teoretic un loc de baraj pentru calificarea la Mondialul din Qatar de anul viitor. Dar ca să obținem 6 puncte... trebuie să învingem la Hamburg o Germanie fioroasă. Ce s-o mai lungim... o misiune mai mult decât imposibilă. Putem visa frumos oricât, bazându-ne pe argumentul că „dacă Macedonia de Nord a reușit surpriza, de ce n-am putea și noi”. Într-adevăr, Macedonia de Nord a reușit un rezultat-bombă, ce a îmbogățit mulți „nebuni” care au pariat pe o imposibilă victorie a ex-jugoslavilor în Germania. Dar asta a fost de mult, iar nemții știu să învețe dintr-o înfrângere. Fanii și presa germană i-au tăvălit în mocirla insultelor și a rușinii. Iar a doua oară „Manschaftul” n-o s-o mai comită. Poate cu o forță ca Italia, Franța sau Spania ar putea călca strâmb, dar cu România... să fim serioși. Echipa Germaniei era, la ora meciului cu Macedonia de Nord, în căutări, în schimbul de antrenori, la începutul unui nou ciclu. Și, au și recunoscut, au luat meciul ca pe un simplu antrenament. Doar că Germania comite astfel de greșeli o dată la 100 de ani într-un meci oficial.

Noi tot trăim din golul lui Pleșan

FRF, prin vocea directorului tehnic al naționalelor, Mihai Stoichiță, tot amintește de acel 5-1 din Giulești, din 28 aprilie 2004, de acum 17 ani. Însă acel meci nu a contat nici atunci, cu atât mai puțin acum. Era doar un amical. Dar ce uită să spună Mihai Stoichiță este ce parcurs a avut naționala Germaniei după acea rușine și ce traseu a avut naționala României. Unde au jucat ulterior jucătorii nemți, deveniți uterior și campioni mondiali, și pe unde au fost rezerve ai noștri. Desigur, stafful naționalei încearcă să păstreze optimismul în atmosfera de la lot, dar e cazul să păstrăm proporțiile. Rădoi nu are de ce să se teamă. Rezultatul de la Hamburg este deja stabilit. Important este să nu ne toace și să ajungem hamburgeri. Să fim realiști, din deplasarea din Germania noi sperăm să nu luăm o căruță de goluri. Fostul mare internațional român, Marcel Răducanu, opina că și o selecționată a Bundesliga 2 ar face instrucție în această grupă de calificare pentru Mondialul din Qatar.

Doar dacă ne uităm la loturi și la posibilii titulari Mirel Rădoi ar avea nevoie de multe calmante. Echipa aliniată de Hansi Flick în meciul câștigat în Islanda cu 4-0, Neuer - Hofmann, Rudiger, Sule, Kehrer - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Gundogan, Sane - Werner, ar crea coșmaruri și Spaniei, și Franței, și Angliei. Ce am putea spera noi cu Bancu, Chiricheș, Cicâldău, Rațiu, nedelcu sau Răzvan Marin? În afară de Răzvan Marin, care are o evoluție constant bună la Cagliari, ultima clasată din Italia, restul lotului nu trece prin cea mai bună formă. „11”-le probabil pe care-l va alinia Mirel Rădoi, Niță - Rațiu, Chiricheș, Nedelcearu, Bancu - Nedelcu, Răzvan Marin - Ianis Hagi, Nicușor Stanciu, Mihăilă - Keșeru, este cel mai bun pe care-l poate alinia. Dar mai mult de jumătate dintre ei n-au impresionat în ultima vreme. Va reuși Rădoi să-i mobilizeze și să dea 200%?

Cât ne mai poate salva Niță?

Speranțele noastre cad tot în cârca portarului Niță. A făcut minuni și în meciul tur din 28 martie 2021, când a scos 8 goluri ca și făcute, limitând scorul la doar un 0-1 mincinos. Și în meciul de la Hamburg tot pe el ne bazăm. Să fie în formă și să scoată el cât mai mult, pentru că tăvălugul nemților va fi continuu.

Prioritatea: victorie cu Armenia

Selecționerul are o sarcină extrem de dificilă. Este în situația în care trebuie să aleagă între „echipa de sacrificiu” pentru meciul cu Germania și „echipa sigură” din meciul de luni cu Armenia. Dilema lui Rădoi este pe cine bagă titulari în cele două meciuri, pentru că fiecare are importanța lui. Cu Germania nu trebuie să ne zdrobim golaverajul, iar cu Armenia ne trebuie obligatoriu victorie. În cazul în care va opta ca la Hamburg să folosească cel mai bun „11” pentru a evita, dacă se poate, o catastrofă, peste trei zile va trebui să folosească tot cel mai bun „11” pentru o victorie cu Armenia pe Stadionul Steaua. Vor fi după o previzibilă umilință în Germania aceiași „cei mai buni” să se remonteze și cu Armenia? Ambele meciuri au importanța lor. În Germania sperăm să nu ni se strice golaverajul, care este un criteriu de calificare în caz de egalitate de puncte, și 3 puncte cu armenii. Dacă aceste două obiective vor fi îndeplinite, cu o victorie acasă cu Islanda putem spune că avem mari șanse la locul 2 în grupă și accederea în primul play-off pentru calificarea la Mondial. Ce echipe vom întâlni este o viitoare mare problemă. Până atunci trebuie să mulțumim naționalei Liechtenstein, care, prin egalul 1-1 din Armenia, ne-a readus în calcule și poziția a doua în grupă depinde doar de noi.

Noi încercăm «arme secrete», iluzorii, în timp ce nemții vin cu distrugătoarele la vedere.

Suporter al naționalei României

Sperăm ca jucătorii noștri să nu facă otită când trec pe lângă ei Leroy Sane, Gnabry sau Goretzka. Important este să supraviețuiască și să fie apți pentru meciul de luni, cu Armenia.

Suporter al naționalei României

Suntem într-un moment de urcare cu acești jucători tineri și am mare încredere în ei și în ce face Mirel. Toți au arătat semne bune pe unde au plecat, iar asta este un element îmbucurător. Sunt apreciați, iar asta spune multe despre momentul prin care trece la ora actuală echipa națională a României.

Mihai Stoichiță, directorul tehnical naționalelor României

Bancul care circulă printre suporterii naționalei: „Propun să declarăm repede război Germaniei. Ne ocupă, ne pun și un selecționer de-al lor, ne dau și câțiva jucători de-ai lor și evităm o rușine la Hamburg”.