Nadia Comăneci: Mă bucură mult revenirea Simonei Halep, aştept să o văd la Madrid sau Roland Garros

"Mă bucur foarte mult să o revăd pe teren pe Simona Halep. Este acolo unde îşi doreşte să fie. Aştept să o văd jucând, probabil la Madrid sau la Roland Garros", a menţionat Nadia Comăneci, care a fost prezentă, sâmbătă, la conferinţa de presă organizată cu ocazia tragerii la sorţi a tabloului principal la turneul de tenis Ţiriac Open, care se va desfăşura la Baza Sportivă Năstase/Marica din Capitală.



Nadia Comăneci susţine că şansele cele mai mari ale României de a avea o gimnastă într-o finală la Jocurile Olimpice sunt la bârnă.



"Echipa României s-a calificat şi mă bucur că fetele vor participa la Jocurile Olimpice. Ce am observat la generaţia de azi este că ele sunt foarte competitive şi îşi doresc foarte mult un rezultat bun. Rămâne să vedem ce se va întâmpla. Potenţialul pe hârtie îl cunoaştem, acum depinde şi cum vor executa şi calificările. O să am ocazia să le văd pe fete, pe Sabrina, în zilele următoare şi sper să fie bine. Dar avem posibilitatea de finală, cu siguranţă. Eu cred că la bârnă avem şansa noastră de finală", a explicat fosta gimnastă.



Întrebată dacă această ediţia de la Paris poate fi una de succes pentru România, Nadia Comăneci a răspuns: "Dacă vorbim de toate sporturile, da, cu siguranţă. Particular, în gimnastică, nu ştiu. Eu voi fi la Paris şi sigur voi reuşi să văd câteva discipline, dar prioritar va fi să văd gimnastica. Sperăm ca această muncă a sportivilor români va aduce lauri la Paris".