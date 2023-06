Naționala mare nu convinge, „tineretul” nu confirmă, …mai urmează și cupele europene

Kosovo ne-a chinuit, Elveția ne-a ascuns mingea, la tineret Spania ne-a învățat fotbal, iar Ucraina ne-a învățat minte. Acesta este bilanțul celor opt zile de fotbal internațional al celor două echipe reprezentative. După cele patru meciuri nu am rămas cu nicio idee de joc, nicio combinație, nu tu pressing, nu tu atac... Mai nimic, deși în urmă cu doar 10-15 zile tropăia optimismul în rândul șefilor FRF. „Ne propunem cel puțin 4 puncte cu Kosovo și Elveția!”, spunea Mihai Stoichiță înainte de dubla naționalei mari. S-au obținut doar două, în care norocul a bântuit ambele jocuri. Dominați copios, am scăpat neînvinși datorită lui Horațiu Moldovan. Încă o dată, la fel ca în ultimii ani, cel mai bun jucător al meciurilor a fost portarul. La Lucerna s-a petrecut o istorie pe care nu o înțelegem nici noi, nici elvețienii.

Cât vom trăi din cele două reușite ale lui Mihăilă?

Rezultatul neașteptat din Elveția ar trebui trecut în istoria universală a norocului. Dincolo de execuțiile fabuloase ale lui Mihăilă și de pasele de excepție ale lui Moruțan trebuie să admitem că elvețienii, care ne puteau conduce cu 7-0, o lăsaseră mai ușor, convinși că nu avem forța să le amenințăm poarta, iar naționala lor s-a comportat pe final ca o echipă balcanică, delăsătoare. Reușitele lui Mihăilă nu au făcut decât să panseze rănile unui joc dureros de privit al echipei pregătite de Edi Iordănescu. Norocul proverbial al familiei Iordănescu s-a arătat din nou și Kosovo, cu mult ghinion, a pierdut cu Belarus și ne-a lăsat să luptăm doar cu Israel pentru locul 2 în grupă, însă noi n-am jucat până acum cu israelienii, iar aceștia ne suflă în ceafă, la doar un punct. Totuși, neglijând evidențele, Edi Iordănescu a găsit de cuviință să se laude cu „drumul bun pe care se află naționala României”, că reușitele lui Mihăilă au însemnat un restart luminos, mai lipsea să spună că com câștiga nu doar EURO 2024, ci și mondialul din 2026. Asta aduce aminte de un alt moment în care federalii noștri s-au îmbătat cu apă rece, după ce am învins Germania cu 5-1 în Giulești, în 2004 și ne-au făcut să credem că avem o generație la nivelul celei din 1994. Doar că noi de atunci nu am obținut niciun rezultat notabil, spre deosebire de nemți, care, nu întâmplător au devenit campioni mondiali în 2014. Eroul de la acel 5-1 a fost Mihăiță Pleșa, acum a venit rândul lui Valentin Mihăilă să devină erou.

„Tineretul”, out după două meciuri

Nici tricolorii mici nu au impresionat la Campionatul European U21. Deși am jucat pe teren propriu, iar echipa a fost susținută puternic de public, tinerii lui Săndoi n-au jucat nimic și au suferit două înfrângeri care ne elimină înaintea ultimului meci, cu cealaltă perdantă a grupei, Croația. Spania a făcut o demonstrație de fotbal cu noi, iar scorul de 3-0 este mic față de ce s-a întâmplat pe teren. Nici în meciul al doilea naționala mică n-a arătat ceva în plus, deși în primul „11” au jucat și trei jucători de la naționala mare. Ucraina ne-a învins cu 1-0 și, din nou, cel mai bun jucător român a fost portarul, de data asta Târnovanu. Văzând jocul jalnic al naționalei U21 este de neînțeles optimismul lui Mihai Stoichiță înaintea turneului: „Numai la titlul european mă gândesc. Le-am zis băieților că sunt atât de buni, încât pot să pună probleme oricui la Euro și că se vor duce foarte, foarte sus». Eu am spus că putem să devenim campioni europeni”.

Pe de altă parte și Emil Săndoi s-a dovedit neputincios în a crea un stil de joc, iar rezultatele sub așteptări sunt departe de rezultatele precedenților lui, Mirel Rădoi și Adrian Mutu. Din păcate pentru el, Săndoi dovedește din nou că nu poate coordona o selecționată națională. El, de altfel, a mai fost selecționer la U21 între 2006 și 2013. Nici atunci România U21 nu a obținut rezultate notabile, ratând toate turneele finale. Poate cea mai bună poziție pentru el nu este pe banca tehnică, ci mai degrabă la catedră, director tehnic, însă în postura de antrenor nu reușește. Nici la echipele de club nu a reușit să aibă continuitate. „Este un om cu mult bun simț, civilizat, nu are ce căuta în mocirla asta. El este mai degrabă un lider sindical, își apără jucătorii la extrem, însă nu reușește să se impună asupra lor. El crede că dacă-i apără și le vorbește frumos, aceștia îi vor fi loiali. Doar că jucătorii îl aud, dar nu-l ascultă”, ne-a spus o sursă din FRF. Săndoi a încercat să justifice rateul. „Acum, înțelegem ce înseamnă acest nivel. Noi nici n-am fost pregătiți, neavând o campania de calificare și jucând doar partide amicale. Primul joc a fost și cu Spania... Toate s-au derulat incredibil, doar împotriva noastră! Au fost și accidentări, absențe... Ăsta e fotbalul câteodată”, a declarat Săndoi după meciul cu Ucraina.

Cel mai probabil, după acest eșec, Emil Săndoi, așa cum îl cunoaștem, va pleca de la naționala U21 și nu va aștepta să fie demis, în ciuda „susținerii necondiționate” pe care o promite Mihai Stoichiță.

Acum mai vin și cupele europene

În suita de amărăciuni generate de echipele naționale au mai venit și tragerile la sorți pentru cupele europene.

Farul are parte de un traseu dificil în preliminariile Champions League, cu Sheriff Tiraspol și, dacă va trece de campioana Moldovei, va juca cu Hapoel Haifa, campioana Israelului. Totuși, Farul are șansa grupelor Conference League.

Celelalte echipe românești au o treabă mai grea pentru a ajunge în grupele Conference League, ele neavând alternativă. Înfrângerea în oricare „dublă” înseamnă cap de linie. FCSB are prim adversar pe ȚSKA 1948 Sofia, considerată un fel de CSA Steaua a Bulgariei. Chiar dacă bulgarii au promovat de curând și sunt prima oară în cupele europene în actuala formă de organizare, ei sunt o echipă foarte ambițioasă, au un joc agresiv și într-un progres vizibil. Nu mai vorbim de susținerea fanilor. Mai mult, FCSB va juca la București fără spectatori, urmare a pedepsei primite sezonul trecut de la UEFA.

Și CFR Cluj are o sarcină grea cu Adana Demirspor, locul 4 în Turcia, imediat în spatele „grelelor” Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș. Adana a devenit și ea „o grea” în Turcia, s-a întărit mult pentru cupele europene și au prioritate grupele Conference League. Cel mai dificil adversar îl are însă Sepsi, cu vicecampioana Bulgariei, ȚSKA Sofia.

Astfel, nu este exclus ca după suita de nerealizări ale echipelor naționale să urmeze cu dezamăgirile și echipele de club.