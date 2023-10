Fericirea trece prin Budapesta și Arena Națională

Selecționerul Edi Iordănescu a avut noroc chiar de la începutul mandatului. La tragerea la sorți a grupelor de calificare România a nimerit în cea mai accesibilă grupă, cu Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra. Cu acești adversari numai naționala noastră și-ar fi putut complica situația. Și chiar și-o complicase, însă a avut noroc cu adversarii, care s-au încurcat reciproc. Calculele grupei sunt simple și ne fac favoriți la locul 2. Avem de obținut 6 puncte în următoarele 4 zile, în deplasare cu Belarus, meci care se va disputa la Budapesta fără suporteri, și pe teren propriu cu Andorra. Israelul are o deplasare dificilă în Kosovo, unde o înfrângere ar scoate-o definitiv din cursă.Meciul Israel-Elveția a fost amânat din cauza conflictului izbucnit în Israel și rămâne de văzut când se va putea disputa acest meci.

Meci-cheie cu Belarus

La fel de posibil este ca România să-și compromită șansele dacă nu învingem mâine Belarus. Spun asta în prisma meciului-tur de la București, când ex-sovieticii ne-au dominat copios în repriza a doua și am câștigat cu ajutorul arbitrului, care nu a acordat un penalty adversarilor, pe lângă cele patru ocazii mari pe care le-am avut. Dacă mai adăugăm și că omul meciului a fost portarul Ionuț Radu... tragem concluzia că am câștigat cu foarte mult noroc. Mâine lucrurile vor sta altfel. Belarus nu mai are nicio șansă și va juca relaxat și fără presiune. Presiunea va fi însă pe echipa noastră, care-și poate compromite calificarea. Și cum tradiția naționalei noastre spune că în ultimii ani niciodată nu am gestionat bine meciurile decisive, putem păți necazul unei înfrângeri. Nici egalul nu ne convine absolut deloc. Israelul stă la pândă la un singur punct în spatele nostru și avem meci direct, care ar putea fi în penultima etapă a campaniei de calificare.

Duminică, doar cu copii în tribune pe Arena Națională

La meciul cu Andorra, duminică, vor fi acceptați doar copii sub 14 ani în urma pedepsei primite de la UEFA din cauza „lecției de politică internațională și ideilor de rezolvare a problemelor balcanice” predate de ultrașii naționalei. Din păcate, meciul este programat târziu, la ora 21,45 iar copiii, în marea lor majoritate, vor fi luni dimineața la cursuri. FRF ar fi putut face un demers la UEFA pentru ca meciul să se dispute mai devreme, la ora 19.00. Federația a făcut o singură solicitare, către Metrorex, ca programul metroului să fie prelungit o oră.

Edi Iordănescu a promis calificarea

Înaintea ultimelor 4 meciuri din grupă, naționala este ușor favorită la calificare, iar selecționerul Edward Iordănescu nu a ratat ocazia să se laude. Mai mult, a promis calificarea, „Așa cum am promis încă de la început. Suntem neînvinși, suntem pe locul 2 și cel puțin pe locul 2 vom încheia campania”, în timp ce directorul tehnic al echipelor naționale, Mihai Stoichiță, s-a arătat destul de îngrijorat: „M-am uitat la Belarus la ultimul meci al lor pe care l-au avut în deplasarea din Israel, pierdut greu, cu 1-0. Trebuie să fim foarte atenți și concentrați la acest meci. Nu este ușor, dar nu este nici imposibil. După părerea mea nu ne sunt superiori la niciun capitol . În funcție de cum tratăm această partidă îi vom depăși. Orice rezultat în afară de o victorie e un eșec și ne poate îndepărta de obiectiv. Este extrem de important ca băieții la ora meciului să fie 100% conștienți de ce trebuie să facă. Nu știu când o să mai întâlnim o astfel de conjunctură, de situație atât de favorabilă. Să fim sinceri, am avut noroc la tragerea la sorți. Am prins o grupă abordabilă pentru naționala României”, a spus Mihai Stoichiță înaintea plecării lotului la Budapesta.

Lotul României pentru meciurile cu Belarus și Andorra

PORTARI: Horațiu Moldovan (Rapid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB).

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Raków), Radu Drăgușin (Genoa), Adrian Rus (Pafos), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Bogdan Racovițan (Raków), Nicușor Bancu (Univ. Craiova), Andrei Borza (Rapid).

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Univ. Craiova), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Nicolae Stanciu (Damac), Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Darius Olaru (FCSB), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu), Dennis Man (Parma), Ianis Hagi (Alaves), Valentin Mihăilă (Parma), Florinel Coman (FCSB);

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Denis Drăguș (Gaziantep), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Louis Munteanu (Farul Constanța).