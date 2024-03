Azi - Irlanda de Nord, marți - Columbia. Edi Iordănescu testează potențialul lotului cu care a dus greul calificării

Deși nu a declarat-o direct, se pare că Edi Iordănescu dorește în aceste amicale cu Irlanda de Nord și Columbia (meciul de va juca marți, la Madrid) să vadă în ce formă sunt „veteranii” cu care a dus campania de calificare la EURO. Urmează ca în iunie, chiar înainte de plecarea în Germania, să aducă și nume noi la lot. De altfel, selecționerul a și declarat că pot fi surprize în lotul final.

Momentan, Iordănescu jr încă se bazează pe cei care au dus greul calificării, chiar dacă mulți dintre aceștia prind tot mai puține minute la echipele de club, cazul lui Ianis Hagi, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin sau Horațiu Moldovan, acesta din urmă nejucând niciun minut de când s-a transferat de la Rapid la Madrid.

Craiova, fără niciun tricolor

Universitatea Craiova a avut un singur jucător pe lista lui Edi Iordănescu, pe Nicușor Bancu, însă acesta a fost nevoit să plece din cantonament pentru a se opera. El venise deja accidentat și oricum nu se mai pune baza pe el. Astfel că oltenii nu mai au niciun jucător la națională. Screciu este, de asemenea, accidentat, iar Alex Mitriță nu a intrat deloc în calculele selecționerului, din cauza indisciplinei. „Mitriță nu a fost dat deoparte la națională pe latura sportivă”, a declarat selecționerul. Însă Mitriță, marea speranță a oltenilor, speră să prindă măcar faza a doua a selecționării, în iunie, la meciurile cu Bulgaria și Liechtenstein. De altfel, el și-a și cerut scuze într-o declarație și a spus că s-a schimbat, că nu mai este un „element indisciplinat și neimplicat”. Dar pentru meciurile cu Irlanda de Nord și Columbia n-au contat scuzele, iar Iordănescu jr nu l-a luat în calcul.

Însă problema selecționerului este că după Bancu a fost nevoit să renunțe și la Nedelcearu, și el o soluție pe postul lui Bancu. Dar „italianul” a ieșit accidentat la pauză în ultimul meci de campionat, Palermo-Venezia, iar naționala rămăsese descoperită pe postul de fundaș stânga. În locul lor a fost adus Raul Opruț, de la Hermannstadt. Tânărul sibian nu este la prima convocare, a și fost chiar integralist la debut, în meciul cu Belarus, și a fost sigur în apărare, a urcat foarte bine și în atac. Surprinzător că nu a fost chemat din prima la lot, mai ales că a jucat constant bine și la echipa de club.

Alibec sau Pușcaș

O alegere interesantă va fi în atac. Dacă pe extreme titularii sunt „bătuți în cuie”, Florinel Coman pe stânga și Dennis Man pe dreapta, în centru Edi are de ales între Alibec și Pușcaș. Prima opțiune ca titular o are Alibec, deși cifrele sunt asemănătoare cu ale lui Pușcaș. Alibec are la Muaither, în Qatar, 4 goluri și două pase de gol în 16 meciuri, în timp ce Pușcaș are de la mutarea de la începutul anului la Bari, în Serie B, două goluri în 10 meciuri și niciun „asist”. Alibec este constant titular, în timp ce Pușcaș a prins doar de două meciuri integralist. Cu siguranță însă că vor juca prin rotație, pentru că alții nu sunt în lot. Florin Tănase, al treilea atacant, va fi folosit mai degrabă ca soluție de rezervă în banda stângă, acolo unde primele variante sunt Florinel Coman și Valentin Mihăilă.

La mijloc se vor face cele mai multe schimbări în timpul meciului. Sub lupa selecționerului trebuie să treacă și Ianis Hagi, și Moruțan, și Marius Marin, și Cicâldău, și Olaru, și Adrian Șut, acesta din urmă debutant. Toți vor avea minute în aceste două meciuri. Doar în poartă rămâne de văzut care va fi prima opțiune a lui Edi Iordănescu. Niță ori Aioani, sau, poate, unul titular az,i iar celălalt va fi titular la Madrid.

La EURO ne așteaptă un alt nivel, vom vedea cine va fi cu noi acolo. Toată lumea are ușile deschise. Noi trebuie să analizăm în funcție de context. Avem posturi unde avem soluții echilibrate, cu valoare, dar avem și poziții la limită. Se poate întâmpla orice. Oricine are ușa deschisă pentru echipa națională. Dar trebuie să demonstreze că are valoare și să respecte valorile grupului. Cine a arătat asta a rămas, cine nu, nu a mai fost cu noi. Eu v-am obișnuit cu faptul că focusul a fost pe grupul cu care lucrăm zi de zi. Mitriță a fost la națională, are mare calitate, e un jucător înzestrat. Faptul că nu a avut mentalitatea competitivă a făcut să nu realizeze lucruri mai mărețe la cluburile la care a fost sau să joace la cluburi mai mari, cu tot respectul pentru Universitatea Craiova. Am avut o discuție cu Mitriță, comunic cu jucătorii. Sunt deschis la dialog. Selecția nu a fost făcută după orgolii, chiar dacă am fost supărat uneori.

Edward Iordănescu, selecționer

Lotul României pentru meciurile cu Irlanda de Nord și Columbia

Portari: Horațiu Moldovan (Atletico Madrid - Spania, 9 selecții/0 goluri), Florin Niță (Gaziantep - Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (Fcsb, 1/0), Marian Aioani (Rapid, 0/0).

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano - Spania, 15/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 24/2), Vasile Mogoș (CFR Cluj, 4/0), Andrei Burcă (Al-Okhdood - Arabia Saudită, 25/1), Radu Drăgușin (Tottenham - Anglia, 13/0), Adrian Rus (Pafos - Cipru, 19/1), Bogdan Racovițan (Raków - Polonia, 0/0), Deian Sorescu (Gaziantep - Turcia, 14/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 1/0).

Mijlocași: Nicolae Stanciu (Damac - Arabia Saudită, 66/14), Marius Marin (Pisa - Italia, 15/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor - Turcia, 35/4), Răzvan Marin (Empoli - Italia, 52/3), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu - Turcia, 14/1), Darius Olaru (Fcsb, 15/0), Adrian Șut (Fcsb, 0/0), Dennis Man (Parma - Italia, 20/6), Valentin Mihăilă (Parma - Italia, 17/4), Ianis Hagi (Deportivo Alaves - Spania, 31/4), Denis Drăguș (Gaziantep - Turcia, 8/2), Florinel Coman (Fcsb, 12/1).

Atacanți: George Pușcaș (Bari - Italia, 40/11), Denis Alibec (Muaither - Qatar, 36/5), Florin Tănase (Al-Okhdood - Arabia Saudită, 17/2).