Ni s-au aliniat planetele! Cristina Neagu & Co, în cărți pentru semifinale

Ediția din acest an a europeanului de handbal feminin a prins naționala noastră destul de debusolată. Selecționer nou, accidentări și jucătoare indisponibile pe motiv de nevaccinare anti-Covid. Cu un lot încropit cu multe jucătoare tinere și cinci debutante, n-au fost mari așteptări. Speram la un eventual loc 7 la finalul competiției, însă exista și teama că putem s-o comitem rușinos. Mai mult, grupa preliminară a fost extrem de grea, cu Franța, Olanda și țara-gazdă Macedonia de Nord, și România putea termina chiar pe ultimul loc, ce însemna eliminare directă. În cele din urmă, naționala noastră a acces în grupele pruncipale fără emoții, dar cu zero puncte și nimeni nu spera că vom putea prinde semifinalele. După victoria dramatică, obținută în ultima secundă de Bianca Bazaliu cu Spania, mai era nevoie ca Spania și Olanda să se încurce reciproc.

Când n-a mers Cristina Neagu, au mers Bazaliu, Pintea și Buceschi

Fără golul marcat de Bianca Bazaliu în finalul meciului cu Spania, fetele noastre nu mai aveau nicio șansă să părăsească ultima poziție în grupă. Cumulat cu egalul dintre Olanda și Spania, acum calificarea este doar la mâna noastră. Este necesar însă ca România să scoată 4 puncte din meciurile de azi și mâine. Apoi putem visa și la calificarea directă la Mondialul de anul viitor din Danemarca, Suedia și Norvegia.

Presa din Polonia exultă: „S-a întors aranjamentul”

Egalul dintre Olanda și Spania i-a bucurat mult și pe iubitorii handbalului din Polonia. Naționala lor a fost eliminată din grupele preliminare, de pe ultimul loc, fiind victima unui rezultat controversat între Spania și Germania. Singurul scor care califica ambele echipe era o victorie la două goluri a Spaniei. Orice alt scor ducea Polonia în grupele principale. De exemplu, victorie Spania la 3 goluri, califica Spania și Polonia, în timp ce o victorie la doar un gol califica Germania și Polonia. Dar scorul 23-21 pentru Spania era ideal pentru ambele echipe, iar polonezele priveau neputincioase cum sunt trimise acasă. Presa poloneză a luat foc, acuzând „blatul odios” făcut de ambele echipe. Mai mult, au sesizat un moment incredibil din finalul meciului în care o jucătoare a Spaniei se bucura în momentul când le-a înscris un gol... Germania. „A fost o crasă lipsă de fair-play. Așa ceva nu se face între două echipe care se recomandă serioase, campioane mondiale, olimpice, europene. Ați murdărit handbalul cu acest aranjament”, au scris ziariștii polonezi. Acum, după înfrângerea Spaniei în fața noastră și egalul cu Olanda, ibericele nu mai au nicio șansă la locul 2 în grupă, unde mai au de jucat cu Franța, echipă neiertătoare, și chiar dacă ar învinge Franța, ar acumula maximum 5 puncte, în timp ce una dintre România, Muntenegru și Germania va obține 6 puncte. În aceeași situație este și echipa Olandei, care nici matematic nu mai are șanse la locul 2.

Norvegia, Danemarca și Franța, principalele favorite la titlu

La fel ca echipa Franței, care a defilat liniștită în grupa noastră, și Norvegia domină categoric cealaltă grupă principală, iar în fericitul caz în care am prinde semifinalele de pe locul 2, vom juca contra lor, iar Franța, cu Danemarca.

Bianca Bazaliu a înscris trei goluri contra Spaniei, iar cel mai important a fost cel din ultima secundă, decisiv