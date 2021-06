Problema cu care se confruntă Simona Halep înaintea turneului de la Wimbledon

Hepta

Simona Halep, numărul 3 WTA, este pregătită pentru turneul de la Wimbledon, pe care l-a câştigat în anul 2019. Anul trecut nu s-a desfăşurat din cauza pandemiei.

Simona Halep are, însă, o mare problemă înaintea turneului care va începe pe 28 iunie. Nu suportă bula în care stau sportivii înaintea unui astfel de turneu, din cauza pandemiei de coronavirus.



„Nu-mi plac condiţiile de cantonament, restricţiile pentru mine sunt foarte dificile. Nu-mi place bula, mă consumă, mă stoarce de enrgie, iar faptul că stau numai în cameră şi nu am voie să ies mă oboseşte, nu mai pot să fiu lucidă pe teren. Dar sunt restrictii pe care trebuie să le respectăm. Nu o să stau prea mult să mă plâng”, a spus Halep.



Dacă pierde în primul tur, sportiva din Constanţa va ieşi din Top 10.



Simona a ajuns deja pe Terenul Central de la All England Club şi a scris pe Twitter: „Fără cuvinte.”