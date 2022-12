Rafael Nadal îşi doreşte să fie competitiv la United Cup

''Am motivaţia maximă să încerc să încep bine. Întotdeauna este important să încep bine pentru mine, pentru încredere. Ultimele luni nu au fost uşoare pentru mine. Principalul lucru acum este să-mi recuperez senzaţiile pozitive de pe teren, să fiu competitiv. Aşa sper. Sunt pregătit să reuşesc, dar vom vedea'', a declarat asul iberic.



United Cup, competiţie nouă pe echipe mixte, se desfăşoară între 29 decembrie şi 8 ianuarie cu participarea a 18 ţări în oraşele australiene Brisbane, Perth şi Sydney.



Nadal va debuta pe 31 decembrie contra britanicului Cameron Norrie la Sydney. Jucătorul spaniol, în vârstă de 36 de ani, va trebui apoi să îl înfrunte pe 2 ianuarie pe australianul Alex de Minaur în Grupa D a United Cup, competiţie promovată de ATP şi WTA, care distribuie puncte pentru clasamentele aferente.



Nadal a câştigat ediţia din acest an a turneului Australian Open şi are 22 de titluri de Mare Şlem în palmares (record la masculin).