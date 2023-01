A revenit Ianis Hagi

Pe cine se va putea baza Iordănescu junior din campionatul intern? Deocamdată are foarte puține variante la dispoziție.

Lista săracă a selecționabililor din campionatul intern îl determină pe Edi Iordănescu să se orienteze tot către jucătorii din străinătate, chiar dacă aceștia nu evoluează la echipele de top ale Europei. O veste bună pentru selecționer vine însă din Scoția, unde Ianis Hagi și-a făcut apariția pe teren după o pauză de mai bine de un an de la accidentarea la ligamentele încrucișate. „Prințișorul” a intrat în minutul 72 al meciului cu St. Johnstone în uralele fanilor. A arătat o bună poftă de joc, nu a greșit nicio pasă, a combinat cu coechipierii. Ba mai mult, a oferit două pase excelente de gol, ratate însă de coechipieri. Acum este de urmărit cât de mult va conta lipsa lui de un an de pe teren și cât de bună a fost recuperarea. Accidentarea la ligamentele încrucișate este una dintre cele grele și cere o lungă perioadă de refacere după operație. Antrenorul lui Glasgow Rangers, Michael Beale, a declarat după meci că este mulțumit de cum a intrat Ianis pe teren și i-a plăcut evoluția șeptarului în minutele pe care le-a avut la dispoziție. Este probabil ca și în următoarele meciuri Ianis să fie folosit tot pe final, până își va reveni la forma de până acum un an, când era titular. Cum până la meciurile din preliminariile EURO, cu Andorra, pe 25 martie, și Belarus, pe 28 martie, mai sunt două luni și dacă nu intervine o complicație sau o reaccidentare, Hagi jr va fi cu siguranță titular în naționala lui Edi Iordănescu în banda dreaptă a atacului.

Concurență în poartă

O altă veste bună pentru Edi Iordănescu vine din Cehia, unde portarul Florin Niță și-a găsit echipă până la vară. Chiar dacă a plecat la ultima clasată, Pardubice, Niță are ocazia să joace meci de meci după mai bine de un an, când a fost scos dintre buturi de antrenorul Spartei Praga, Brian Priske. Ultimul meci al lui Niță la Sparta Praga a fost pe 21 noiembrie 2021, după care singurele partide cu el pe teren au fost doar cele de la echipa națională. Astfel, selecționerul are la dispoziție trei variante foarte bune pentru postul de portar, Niță, Târnovanu și Moldovan

Un an și o săptămână au trecut de la accidentarea lui Ianis Hagi, din 21 ianuarie 2022, în meciul din Cupa Scoției cu Stirling ieșind de pe teren în minutul 15.

Intrat pentru ultimele 20 de minute, Ianis (numărul 7) a fost foarte activ și a dat o excelentă pasă de gol lui Kamara. Acesta a șutat însă puțin pe lângă poartă. Dar pasa a fost aplaudată de fani