Roger Federer și-a anunțat retragerea din tenis

Îndoielile se instalaseră în jurul viitorului lui Federer din cauza recentelor eșecuri în recuperarea sa după o intervenție chirurgicală, care au pus sub semnul întrebării participarea sa alături de Big Four la Laver Cup, precum și la Swiss Indoors de la Basel.

Federer a anunțat că nu va participa la turneul elvețian, optând pentru a-și lua adio alături de Andy Murray, Rafael Nadal și Novak Djokovic - cei mai mari rivali ai săi.

Legendarul campion, câștigător a 20 de Grand Slam a scris o scrisoare către „familia sa de tenis și nu numai", în mediile sociale.

„Dintre toate darurile pe care tenisul mi le-a oferit de-a lungul anilor, cel mai mare, fără îndoială, au fost oamenii pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului. Prietenii mei, concurenții mei și, mai presus de toate, fanii care dau viață acestui sport. Astăzi vreau să împărtășesc câteva vești cu voi toți", a scris Federer.

„După cum mulți dintre voi știți, în ultimii trei ani am avut parte de provocări sub forma unor accidentări și operații. Am muncit din greu pentru a reveni la o formă competitivă deplină. Dar cunosc, de asemenea, capacitățile și limitele corpului meu, iar mesajul acestuia pentru mine în ultima vreme a fost clar.

"Am 41 de ani, am jucat peste 1500 de meciuri în 24 de ani. Tenisul m-a tratat cu mai multă generozitate decât aș fi visat vreodată, iar acum trebuie să recunosc când este momentul să pun capăt carierei mele competiționale."

"Laver Cup de săptămâna viitoare, de la Londra, va fi ultimul meu eveniment ATP. Voi mai juca tenis în viitor, desigur, dar nu în Grand Slam-uri sau în circuit."

Șase Australian Open, un singur French Open, de opt ori campion la Wimbledon și de cinci ori la US Open.

Un adevărat mare jucător al zilelor noastre se retrage din activitate, iar ultimul s-a prezență în arene, în semn de rămas bun, va avea loc săptămâna viitoare, alături de cei mai mari rivali ai săi, din întreaga carieră.

