Jurnalul.ro Sport Sabalenka, învinsă de Rybakina în finala feminină de la Australian Open

Sabalenka, învinsă de Rybakina în finala feminină de la Australian Open

de Redacția Jurnalul    |    31 Ian 2026   •   19:00
Sabalenka, învinsă de Rybakina în finala feminină de la Australian Open
Sursa foto: Hepta/Aryna Sabalenka a fost învinsă în 3 seturi de Elena Rybakina în finala Australian Open 2026

Numărul unu mondial, Aryna Sabalenka, a pierdut sâmbătă finala feminină de la Australian Open disputată în fața jucătoarei din Kazahstan, Elena Rybakina.

Rybakina, pe locul 5 în clasamentul WTA, s-a impus în trei seturi în fața Arynei Sabalenka într-o partidă care a durat peste două ore.

Jucătoarea din Kazahstan a câștigat primul set cu 6-4, în al doilea lidera mondială s-a impus cu același scor. Setul decisiv a fost câștigat de Rybakina tot cu 6-4.

Meciul a fost o revanșă a finalei Australian Open 2023, câștigată de Sabalenka cu 4-6, 6-3, 6-4.

Sabalenka va rămâne pe locul 1 în clasamentul WTA, întrucât și-a egalat performanța de la Australian Open 2025, iar Rybakina va ajunge pe locul 3.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Rybakina Sabalenka Australian Open
