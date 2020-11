Se asfaltează drumul lui Mutu spre națională

Entuziasm fără margini la Federația Română de Fotbal, după reușita naționalei U21. Performanța este de aplaudat, dar oficialii exagerează lăudându-se cu această calificare a tricolorilor mici la Campionatul European U21 de anul viitor. Însă federalii fac acest „spectacol de sunet și lumină” ca să acopere marile greșeli pe care le-au comis în ultimii ani la naționala mare, cu experimentele Christoph Daum și Cosmin Contra și ratarea participării la EURO.

Răzvan Burleanu se bucură de parcă ar fi marcat el golul calificării din meciul decisiv cu Danemarca. Grav este însă că el chiar se crede un mare conducător de fotbal, neglijând greșelile pe care le-a făcut de când a preluat mandatul de șef al fotbalului românesc și, mai mult, uită cum a fost „plantat” acolo, prin decizie politică. Ce nu spune Burleanu este că el are cel mai mic merit în această performanță. Marile centre de excelență pe care s-a lăudat că le va construi peste tot în țară nu sunt nici măcar în stadiul de scheme preliminare. Dar se laudă cu școlile și academiile de fotbal juvenil pe care le-au făcut alții, dar pe care el nu le-a sprijinit deloc. Niciun component al naționalei mici nu este produsul „proiectelor FRF”, ci al celor pe care, culmea, șeful FRF nici nu-i are la inimă, cazul Hagi-Viitorul fiind elocvent. Faptul că el flutură regula obligativității folosirii a doi jucători sub 21 de ani la echipele din Liga 1 ca pe o mare realizare nu este susținută de realitate. La Viitorul, de exemplu, echipă care a furnizat mai mult de jumătate din loturile U21 în ultimii 4 ani, Hagi folosea aproape întreaga echipă cu jucători sub 21 de ani. Celelalte cluburi foloseau jucători talentați sub 21 de ani aduși de la alte echipe. Iar pe al doilea îl schimbau după 2-3 minute.

Adrian Mutu a demonstrat că are potențial

Pentru Mutu greul abia acum începe. A moștenit o echipă deja formată de Mirel Rădoi și cu o mare performanță la europeanul U21 din 2019. Când a preluat mandatul în primăvară, naționala U21 era deja printre favorite la calificare și doar neinspirația lui Florinel Coman, care a ratat un penalty la Copenhaga, a făcut ca acum să nu fi fost favoriți la locul 1. Adrian Mutu s-a descurcat bine cu moștenirea pe care a preluat-o de la predecesor și doar arbitrii în meciurile cu Ucraina și Danemarca au făcut ca acum tricolorii mici să nu fi avut cu 5 puncte mai mult în clasamentul grupei, fapt care ne-ar fi oferit, pe 10 decembrie, statutul de cap de serie la tragerea la sorți a grupelor turneului final ce va avea loc în primăvara anului viitor.

În meciul cu Danemarca, Mutu a arătat că este un bun motivator, făcându-i pe tinerii lui elevi să „mănânce terenul” aproape 80 de minute și să domine adversarul așa cum nu am mai văzut de foarte mulți ani vreo națională românească. Iar Danemarca nu a fost deloc o echipă demotivată, însă a avut în față niște puști români nemaivăzut de ambițioși.

Au impresionat Olaru, Mățan și Moruțan. A dezamăgit Hagi

Peste orice așteptări au fost cei trei jucători de creație de la mijlocul terenului, Olaru, Moruțan (de la FCSB) și Mățan (Viitorul). „Biciuiți” de Mutu, cei trei „mânji” au suplinit cu brio apatia lui Ianis Hagi, jucătorul adus special de la naționala mare pentru a face diferența cu danezii. Din păcate pentru „prințișor”, deși echipa a atacat întruna tot meciul, el n-a avut nicio realizare, niciun dribling, nu a inițiat nicio acțiune periculoasă, nicio centrare precisă. Se vede că trece printr-o cădere a formei, fapt observat și la echipa de club, Glasgow Rangers, unde Steven Gerard îl folosește din ce în ce mai puțin. Acum are timp până la meciurile din primăvară să revină la forma de anul trecut.

Sistem nou la EURO 2021

Turneul final al Campionatului European U21 de anul viitor, care se va desfășura în Ungaria și Slovenia, se va desfășura după un alt sistem, în două faze. Prima, cea a grupelor, este programată între 24 și 31 martie 2021, apoi locurile 1 și 2 din fiecare grupă vor participa la un turneu „Final 8” între 31 mai și 6 iunie 2021 cu sferturile, semifinalele și finala.

Echipele calificate la EURO 2021 sunt Ungaria și Slovenia (țări organizatoare), Rusia, Elveția, Olanda, Danemarca, Spania, Anglia, Franța, Italia, Portugalia, Cehia, Germania, Croația, România și Suedia (sau Islanda).

Eu nu cred că Mirel Rădoi va pleca de la echipa națională. Dar, cândva, el tot va pleca, iar atunci mi se pare normal ca succesorul lui Rădoi la echipa reprezentativă să fie selecționerul de la tineret, în cazul acesta, Adrian Mutu.

MIhai Stoichiță, directorul tehnic al FRF