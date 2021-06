Simona Halep a confirmat că nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul trei mondial, a confirmat, luni seara, pe Twitter, că nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo din cauza accidentării de la gambă.

Nothing brings me more pride than representing Romania, but sadly the recovery from my calf injury requires more time and I have made the decision to withdraw from the Olympic Games this summer. After the disappointment of missing the French Open and Wimbledon... pic.twitter.com/Q6UziyHhpI