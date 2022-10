Simona Halep, suspendată provizoriu, după ce a avut test pozitiv la o substanță interzisă

Fostul număr 1 mondial anunțase anterior că își încheie sezonul.

Simona Halep a anunțat, joi, că începe cel mai greu meci din viața sa, acela de a demonstra adevărul.

„Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr. Am fost anunțată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat în cantitate extrem de mică, ceea ce a fost cel mai mare șoc din viața mea. De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trișa nu mi-a trecut prin minte nici măcar o dată, deoarece este total împotriva tuturor valorilor cu care am fost educată”, spune Simona Halep.

Ce este Roxadustat

Roxadustat, vândut sub marca Evrenzo, este un medicament anti-anemie. Roxadustat este un inhibitor al prolil-hidroxilazei HIF care crește producția endogenă de eritropoietină și stimulează producția de hemoglobină și celule roșii din sânge. Substanța a fost Introdus pe lista WADA (World Anti-Doping Agency) în 2011.

Ilie Năstase, reacţie în cazul Simonei Halep

"La noi singurul drog era când aveai un pahar de vin mai mult. Să conteste testul. Trebuie să așteptăm să vedem exact ce s-a întâmplat, să nu fie cumva vreo greșeală", a spus şi Ilie Năstase, fost lider ATP.

Medic sportiv, despre Roxadustat

Pompiliu Popescu, fost medic al echipei naționale de fotbal, a explicat ce este Roxadustat.

"Este o substanță anabolizantă care sporește puterea în efort. Ele sunt menite să aducă un plus de energie. Sportivul are obligația că să se asigure că tratamentele pe care le ia nu conţin substanțe dopante. Eu mă îndoiesc că Simona Halep are medic personal.

La control sportivul primește sancţiuni, nu medicul. Sunt două probe A şi B. Dar probabilitatea ca proba B să fia alta ca proba A este de 0.1% deci nu există nicio șansă. De aici urmează o sancțiune pe care Federaţia o aplică şi consecințele pe plan mondial ale notorietății sportivei", a spus dr. Pompiliu Popescu, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.

"Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)", a anunţat, vineri, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, citată de Reuters.