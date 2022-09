Slavă ție, mândră retrogradare

Să ne aducem aminte ce se discuta acum aproape un an. Credeam că echipa U21, care a jucat semifinalele Campionatului European din 2019 s-a maturizat și va face pasul, in corpore, la naționala mare. Speram, de asemenea, că pe banca naționalei va veni un antrenor experimentat, ca Bölöni, Dan Petrescu sau Hagi, care va gestiona schimbarea de generații. Și, mai mult, cu o astfel de grupă accesibilă ne și vedeam în primul eșalon al Ligii Națiunilor și să ne batem de la egal la egal cu Anglia, Franța, Spania sau Italia.

Sub luminoasa și clarvăzătoarea conducere a FRF, fotbalul nostru se prăbușește an de an, iar cei care încă folosesc expresia „Mai rău nu se poate” ar trebui să meargă pe la sediul Federației Române de Fotbal să ia lecții de la niște specialiști în „Oricând se poate mult mai rău”. Și la nivelul echipelor naționale, și la cel al echipelor de club ne facem de râs pe oriunde mergem, dar ca în acest an nu am arătat niciodată atât de rău. Uitându-ne pe rezultatele din ultima vreme, înfrângeri cu Armenia, Georgia, Muntenegru, scorurile de maidan încasate de la Spania, Suedia sau Norvegia în urmă cu doi ani par acum chiar rezultate rezonabile. Una e să-ți dea Spania cinci goluri, alta e să-ți dea cinci goluri Muntenegru (0-2 și 0-3).

Stoichiță e mulțumit

Un „artizan” al retrogradării în Liga C este directorul tehnic al echipelor naționale, Mihai Stoichiță, supranumit și „Mintea creierului cenușiu”. După dezastrul acestei campanii, Stoichiță a făcut câteva declarații halucinante. Într-una compară naționala noastră cu cea a Angliei: „Uitați că și Anglia a retrogradat. Și nu are Anglia echipă? Nu au condiții? Dar, iată, se întâmplă și Angliei, ni s-a întâmplat și nouă. Nu e o dramă”. Apoi se arată mulțumit că ne-am menținut în a treia urnă valorică la tragerea la sorți pentru Campionatul European din 2024, din Germania. Ce uită însă Stoichiță este că am evitat la limită urna a patra valorică, pentru că Rusia a fost exclusă de UEFA din cauza războiului din Ucraina și că Germania, ca țară-gazdă, este calificată direct. În acest fel, România a urcat două trepte în ierarhie și ne-am menținut în urna a treia. Dar nici acolo nu ne va fi simplu. Ce-ați spune ca la tragerea la sorți de pe 9 octombrie grupa noastră de calificare la EURO să arate așa: Spania, Franța, România, Turcia, Belarus? Ultimul loc va fi al nostru, la concurență cu Belarus. Și chiar dacă în locul Turciei ar fi Grecia sau Georgia, tot pe ultimul loc ne vom clasa.

„Tot răul e spre bine”

Același Stoichiță mai comite o zicere: „Până la urmă, tot răul e spre bine. În Liga C vom avea adversari mai slab cotați, avem șase meciuri în care să omogenizăm echipa, să creăm un nucleu stabil de jucători. Peste 2 ani va fi din nou o ediție de Liga Națiunilor. Până atunci, poate consolidăm echipa și promovăm en-fanfare. Poate o să vedem așa lucrurile, într-o notă pozitivă”.

Foarte optimist acest „promovăm en-fanfare”, dar ar mai zice „promovăm en-fanfare” dacă nimerim, de exemplu, într-o grupă cu Bulgaria, Macedonia de Nord și Slovacia? Cea mai sigură variantă să nu retrogradăm în Liga D ar fi să ajungem în aceeași grupă din Liga Națiunilor cu Rusia, care, ca și în ediția din acest an, nu va juca niciun meci și va fi automat pe ultimul loc.

4-1 mincinos

Chiar dacă am învins Bosnia în Giulești cu 4-1, scor ce pare categoric, acesta este totuși un rezultat mincinos. Ex-iugoslavii au venit cu calificarea în buzunar, fără griji, cu echipa a doua. Însă chiar și așa bosniacii ne-au pus probleme, doar norocul ne-a scutit de înfrângere. Dacă gafeurul numărul 1, Bancu, ajunge să fie decisiv, să dea trei pase de gol... Am învins cu 4-1 pentru că bosniacii n-au avut chef să insiste inutil, să riște accidentări pe un teren moale.

Pro și contra plecării lui Edward Iordănescu

Chiar dacă meciul s-a terminat cu o victorie la scor, suporterii n-au avut milă de conducerea federației și i-au contestat aproape tot meciul cerând demisia tuturor, începând cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, care asistau indiferenți în tribuna oficială, dar și a lui Iordănescu jr.. În privința plecării sau demiterii selecționerului, multe voci sunt însă de părere că acesta ar trebui să continue treaba la națională. Mircea Lucescu și Victor Pițurcă, foști selecționeri, însă cu performanțe remarcabile, s-au așezat de partea lui Edi Iordănescu. „Ce facem acum? O luăm de la capăt? Ne jucăm de-a schimbatul antrenorilor? Edi trebuie să rămână”, a declarat „Il Luce” la finalul meciului. La rândul lui, „Piți” consideră că n-ar fi bună o nouă schimbare de selecționer: „Poate e mai bine că am retrogradat. O să câștigăm și noi niște meciuri, mai învață și Edi meserie, jucătorii își pot reface moralul și încrederea. Dacă vom câștiga și grupa va fi și mai bine. Revin și jucătorii accidentați, Ianis Hagi, Mihăilă, Chiricheș... Se mai maturizează și jucătorii mai tineri”.

„Dacă stau bine să mă gândesc, am fost peste Finlanda și Bosnia în această campanie. Nu știu ce s-a întâmplat cu Muntenegru. Dacă mă întrebați pe mine, consider că mă întrebați într-un mod particular... O să mergem mai departe cu Edi, dacă dorește federația. Sunt foarte multe lucruri pe care le punem în balanță. Același lucru s-ar fi întâmplat și cu Bölöni. Chiar dacă am fi terminat pe același loc, ar fi fost în aceeași situație ca și Edi”.

Mihai Stoichiță