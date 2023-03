Alcaraz și Rybakina rămân în cursă pentru "Sunshine Double" la Miami. Tsitsipas eliminat

Alcaraz, numărul unu mondial, l-a învins pe Tommy Paul cu 6-4, 6-4 în turul al patrulea, în timp ce Rybakina și-a trecut în palmares a 12-a victorie consecutivă, învingând-o cu 6-3, 6-0 pe Martina Trevisan și ajungând în semifinale.

Alcaraz și-a etalat viteza și reflexele făcând primul break al meciului pentru un avantaj de 3-2.Paul și-a făcut cu greu serviciul, salvând alte două mingi de break ale spaniolului, la 4-2. Americanul a avut șansa rebreak-ului, la 5-4, dar Alcaraz a salvat și și-a adjudecat apoi setul cu o lovitură de drop perfect mascată pe care Paul nu a putut să o urmărească.

În setul al doilea, Paul a pierdut din nou un break timpuriu și tot ce i-a mai rămas de făcut a fost să prelungească partida, după ce a salvat o primă minge de meci a spaniolului, pe propriul serviciu.

"Cheia acestui meci a fost că am jucat pentru a ataca", a spus Alcaraz, citat de ATP Tour. "Nu l-am lăsat să își facă jocul lui - să atace și să meargă la fileu - am făcut aceste lucruri mai întâi... Am jucat un meci foarte complet".

Alcaraz se află acum la trei victorii distanță de a obține "dubla Sunshine", după victoria de la Indian Wells de săptămâna trecută - un triumf care i-ar permite să își păstreze locul întâi mondial în fața lui Novak Djokovic.

În sferturile de finală, spaniolul va juca împotriva unui alt american, Taylor Fritz, care a trecut fără probleme de danezul Holger Rune cu 6-3, 6-4 în cursul zilei de marți.

Într-un alt meci al zilei, la Grandstand, italianul Jannik Sinner, al zecelea favorit, a trecut fără probleme de Andrey Rublev, al șaselea favorit, reușind 24 de lovituri câștigătoare și câștigând cu 6-2, 6-4.

Khachanov, cap de serie numărul 14, a obținut prima sa victorie în fața lui Tsitsipas în șapte întâlniri, învingându-l pe grecul numărul trei mondial cu 7-6(4), 6-4 în turul al patrulea pentru a pune capăt unei serii de 23 de meciuri fără victorie împotriva unui adversar din top 10.

Tsitsipas, care nu a jucat în primul tur și a beneficiat de un abandon în turul al doilea, l-a învins luni pe Cristian Garin în meciul de debut de la Miami, dar nu a reușit să își impună jocul în fața lui Khachanov, care a controlat meciul câștigând aproape 90% din punctele sale de prim serviciu.

Khachanov îl va înfrunta în sferturile de finală pe argentinianul Francisco Cerundolo.

"Se spune că a treia oară e cu noroc, dar pentru mine a fost nevoie de șapte ori, așa că sunt super fericit", a declarat Khachanov, care a pierdut în fața lui Tsitsipas în semifinalele ediției din acest an a Australian Open.

"Nu cel mai important este faptul că l-am învins pe Stefanos, dar cred că, cu felul în care joc, am reușit să... sunt fericit că pot continua la acest nivel".

Rybakina, campioana de la Wimbledon, a fost într-o formă foarte bună în acest an, după ce a ajuns în finala de la Australian Open. A zecea favorită a început mai relaxată împotriva italiencei Martina Trevisan, a 25-a favorită, în primul set strâns, când a fost nevoită să salveze trei mingi de break. Ulterior a avut loc un schimb de break-uri, însă tot kazaha a fost cea care pe final de set s-a mai impus o dată contra serviciului.

În al doilea set, Rybakina a fost de neoprit, închizând meciul cu un 6-3, 6-0 ce nu necesită comentarii. Ea va întâlni în semifinală pe Jessica Pegula, care a trecut de Anastasia Potapova în trei seturi, cu 4-6, 6-3, 7-6 (2).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)