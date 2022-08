Ana Bogdan a câștigat primul turneu WTA din carieră, la Iași

Două ore și 21 de minute a durat finala primei ediții a turneului feminin de tenis de la Iași, categoria WTA 125, dotat cu premii totale 110.000 de dolari. Ana Bogdan s-a impus după un meci dificil, în care serviciul ba intra excelent, ba deloc. În cele din urmă, în setul decisiv a reușit să se concentreze mai bine și l-a câștigat cu un categoric 6-1. Cu acest succes, Ana Bogdan s-a ales cu 160 de puncte în clasamentul WTA și cu un cec în valoare de 15.000 de dolari.

La startul turneului au fost prezente zece jucătoare din România pe tabloul principal și alte șase pe tabloul calificărilor, însă doar Ana Bogdan a ajuns în fazele superioare ale turneului.

„Nici nu mai am cuvinte! Vreau să vă spun că este cel mai emoționant meci din carieră. Nu știu dacă am mai trăit asemenea momente pe terenul de tenis. Vă mulțumesc și vă iubesc din suflet! Felicitări, Panna! Îți urez mult succes în turneele următoare, mai ales în SUA, va fi un drum lung, dar sunt sigură că vei reuși. Îți mulțumesc, m-ai ajutat să-mi ridic nivelul astăzi. Este un turneu foarte bine organizat și mă bucur că am venit aici și a fost o săptămână absolut minunată. Vă mulțumesc tare mult! Este cel mai frumos și cel mai special trofeu și cu siguranță are un loc aparte în sufletul meu”, a spus Ana Bogdan, la festivitatea de premiere.

Ana Bogdan nu mai ajunsese niciodată în carieră în semifinale de turneu WTA însă în ultimele două săptămâni în două turnee consecutive a ajuns până în finală, iar după înfrângerea de la Varșovia, 4-6, 1-6 cu Caroline Garcia (locul 32 WTA), a reușit și primul ei titlu WTA. „Acum mă voi odihni câteva zile, apoi voi pleca în Statele Unite pentru US Open unde sper să fac o figură frumoasă”.

În acest moment, este a patra jucătoare din România în clasamentul mondial, după Simona Halep (15 WTA), Irina Begu (33 WTA) și Sorana Cîrstea (38 WTA). În Top 100 mai figurează Jaqueline Cristian (75 WTA) și Gabriela Ruse (100 WTA).