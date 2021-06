Anunț neașteptat al Patriciei Țig: „Nu voi participa la Jocurile Olimpice…”

Jucătoarea de tenis Patricia Țig în vârstă de 26 de ani, aflată pe locul 61 în ierarhia WTA, a anunțat că refuză să participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo, chiar dacă s-a calificat. Românca consideră că nu poate participa din cauza accidentărilor.

„Nu voi participa la Jocurile Olimpice…. Accidentări! N-am ce să lămuresc, nu joc și… Asta am decis. Nu-mi pare rău pentru că fac ce simt că e mai bine pentru mine. Am avut un an ciudat și vreau să am grijă de corpul meu”, a declarat Patricia Țig pentru TVR.

Locul sportivei va fi luat de Ana Bogdan, care va juca în capitala Japoniei alături de Simona Halep și de Sorana Cîrstea.

24 iulie – 8 august 2021 este perioada în care se vor desfășura Jocurile Olimpice de la Tokyo.