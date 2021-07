VIDEO Aur olimpic pentru România. Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar au bătut recordul olimpic în proba de dublu vâsle

Hepta Simona Radiș și Ancuța Bodnar - Tokyo 2020 Simona Radiș și Ancuța Bodnar - Tokyo 2020

România a obținut miercuri a doua medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 prin echipaju de dublu vâsle feminin, alcătuit din Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar. Cele două au câștigat medaliile de aur după o cursă solitară, în care au fost cronometrate cu timpul de 6:41.03.

Amânate de câteva ori din cauza condițiilor meteorologice din zona Golfului Tokyo, care au făcut nenavigabile apele din zona amenajată special pentru concursurile olimpice de canotaj, cele șase finale reprogramate pentru miercuri dimineață au debutat cu proba de dublu vâsle feminin

Româncele au condus cu aproape 2 secunde după primii 500 de metri. Încă înainte de jumătatea distanței echipajul României defila cu un avans de mai bine de două bărci.

Româncele au făcut o demonstrație de forță, câștigătoarea medaliilor de aur fiind incontestabilă, Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar având aproape 4 secunde în față, după 1.000 de metri.

În cele din urmă nici un alt echipaj nu a avut puterea de a se apropia, cele două sportive câștigând a doua medalie a României la Jocurile Olimpice.

„A fost o cursă grea, dar foarte frumoasă. Am plecat cu încredere și am reușit să aducem medalia. Ne-am îndeplinit visul, i-am făcut mândri pe cei de acasă și suntem foarte fericite. Am bătut recordul olimpic... Ne doream, dar nu ne așteptam. Am dat tot ce am avut mai bun azi.

Din 2019 am intrat împreună în barca de dublu vâsle, iar de atunci am rămas în aceeași formulă. Au fost doi ani grei, cu muncă, fără pauze și vacanțe. Am muncit mereu pentru același vis. Ne-am antrenat singure, acasă, în timpul pandemiei, și parcă eram unite prin același vis

Pe podium am simțit fericire, mândrie, bucurie, recunoștință, mulțumire. I-am făcut mândri pe toți. Eram atât de fericită, parcă nu îmi venea să cred. Am meritat totul!”, a spus Ancuța Bodnar.

„Am simțit mândrie, fericire și eliberare. Am fost doi ani în care am muncit enorm și am reușit să aducem acest rezultat mult dorit. Deși am condus, cursa a fost foarte grea. Condițiile au fost destul de dificile, dar am reușit să gestionăm bine toată situația.

Pe lângă faptul că am adus medalia de aur, am reușit să batem și recordul olimpic. Drumul nostru e încă la început și pornim cu încredere. Vom crește și vom fi mai puternice. Avem încredere că lucrurile vor decurge mai bine.



Am vorbit una cu cealaltă. Am avut emoții pentru că mereu apar gânduri negative, chiar dacă nu ar trebui. Am avut tăria să le gestionăm bine. Am vorbit cu Ancuța înainte de start și i-am zis «Ancuța, împreună până la finish și o lovitură în plus. Mereu împreună, orice s-ar întâmpla. Asta facem mereu și o facem bine», Încă nu realizez ce s-a întâmplat”, a declarat Simona Radiș la finalul cursei.

Sursa: Mediafax