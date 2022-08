Canotorii români câștigă medalii. Oficialii își confruntă orgoliile

Niciun oficial nu i-a așteptat pe cei 38 de sportivi la aeroport. Iar laudele pe rețelele de socializare sunt doar pentru propriile interese. Ministrul Sportului, Eduard Novak, nu a fost prezent și nici vreun alt reprezentant al instituției.

„Le urăm vacanţă plăcută în continuare, să ne urmărească la televizor. Probabil că trebuie mai multe rezultate, iar dacă vom reuşi atunci sper că vor face un mic deranj şi vor veni aici alături de noi”, a declarat Simona Radiş, campioană europeană și la dublu vâsle, dar și cu barca de 8 plus 1.

Canotorii au adus României 8 medalii, intre care 5 de aur, la dublu rame feminin, dublu rame masculin, două vâsle feminin, simplu vâsle feminin categoria uşoară şi 8+1 feminin, şi 3 de bronz, patru rame feminin, patru rame masculin şi patru vâsle masculin.

Neînțelegeri între federație și Ministerul Sportului

Ministrul Sportului a scris pe Facebook că delegația României la Munchen a fost primită la Salonul oficial de la Otopeni, organizată de Federaţia Română de Canotaj, dar el nu a fost invitat să participe nici la organizare, nici la eveniment și nici măcar nu a primit o informare oficială. Oare avea nevoie?!

"Vreau să felicit încă o dată canotorii români, dar și antrenorii, federația și pe toți cei care au pus umărul la rezultatele lor remarcabile, pentru performanțele istorice de la Campionatele Europene. Am transmis mesaje de felicitare, publice și private, și în timpul competițiilor, pe care le-am urmărit îndeaproape, cu emoție, mândrie și interes.

Primirea delegației noastre la revenirea în țară a fost organizată de Federația Română de Canotaj. Federația a programat evenimentul, s-a ocupat de închirierea Salonului Oficial și a invitat presa. Ministerul Sportului nu a fost invitat să participe nici la organizare, nici la evenimentul în sine, și nici nu a primit o informare oficială în acest sens. Vă asigur că am fi onorat cu mare bucurie orice propunere de participare, în orice formă, cum am făcut-o de atâtea ori când sportivii români au revenit în țară cu rezultate internaționale.

Am tot respectul pentru canotaj, este unul dintre sporturile cu cea mai constantă și îndelungată tradiție în performanță. Aprecierea corectă a rezultatelor deja obținute, dar și a potențialulul pe care acest sport îl are, au făcut ca Ministerul Sportului să crească în acest an bugetul alocat Federației Române de Canotaj cu peste 50%. Toate solicitările către minister au fost aprobate, am manifestat deschidere și susținere, tocmai pentru că respectăm valoarea și competența.

