Un cunoscut atlet își anunță retragerea în 2023

Farah, care s-a retras de la evenimentul de anul trecut din cauza unei accidentări, a alergat de trei ori la Maratonul de la Londra. El a anunțat că va participa la evenimentul londonez, dar nu și la Jocurile Olimpice, potrivit Reuters.

„Nu voi merge la Jocurile Olimpice și cred că 2023 va fi ultimul meu an. A fost o carieră extraordinară și, pentru mine, să particip la Maratonul de la Londra este un lucru important. Este frumos să ne luăm rămas bun și cred că va fi destul de emoționant. Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat și vreau doar să-mi mai dau o șansă și să văd ce pot face. Dar nu am nimic de demonstrat", a declarat Farah, care împlinește 40 de ani în martie.

Cursa va avea loc pe străzile Londrei pe 23 aprilie. Numele tuturor participanților va fi anunțat pe 1 februarie 2023.