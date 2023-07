David Popovici, despre finala pierdută la 200 m liberi: Nu cred că am mai obosit așa niciodată

„Nu cred că am mai obosit așa niciodată. Pregătirea nu a fost atât de bună, nu am apucat să ne antrenăm atât de bine pe cât ne-ar fi plăcut pentru că au apărut una, alta. Au fost metode de antrenament pe care a trebuit să le improvizăm, dar o să învăț din asta.

Nu ai cum să câștigi întotdeauna. Iar atunci când nu câștigi ai ceva mult mai valoros de învățat. Când câștigi, doar câștigi. Poate fi plictisitor să câștigi pe bandă rulantă. Este important să ai și astfel de momente.

Cei care mă susțin cu adevărat vor înțelege că se poate întâmpla. I s-a întâmplat și lui Phelps, mi se poate întâmpla și mie.

Ultimii 50 de metri s-au simțit oribil, dar asta înseamnă că putem îmbunătăți ceva și e un lucru bun. Dacă faci cursa perfectă înseamnă că nu mai ai nimic de îmbunătățit, că ai atins limita, nu mai poți să faci nimic. Mă bucur că s-a întâmplat acum și cred că are o semnificație și trebuie să învăț ceva”, a explicat, pentru gsp.ro, David Popovici ce s-a întâmplat în finala de la 200 metri liber.

„Din fericire proba de 100 e de două ori mai scurtă, asta nu înseamnă că nu doare, dar nu la fel ca acum. Iubesc cursa de 200 metri, și pe cea de 100 de metri. Pentru mâine trebuie să mă asigur că voi dormi bine și că mă voi recupera”, a mai declarat David Popovici.

David Popovici va concura la 100 de metri liber mâine. Va intra în bazin, mai întâi, la 04:47, după care semifinalele sunt programate la 14:26.