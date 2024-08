David Popovici, un nou discurs dur la întoarcerea acasă: „Este nevoie de bani investiți în sport, bani investiți cu cap la noi în țară”

Camelia Potec l-a felicitat pe David Popovici pentru reușitele sale excepționale, subliniind importanța acestor performanțe pentru sportul românesc.

„Mulțumesc că sunteți aici, că ne-ați acceptat. Eu am tendința să mă complic când vine vorba de dat declarații, când poate ar trebui să răspund întrebărilor mult mai scurt și la obiect, așa că de data asta o să fac un efort să spun ceea ce îmi doresc foarte mult să spun și asta este: Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor românilor care m-au urmărit, fie lipiți de televizoare sau de toate ecranele. Le mulțumesc tuturor celor care au venit în tribună, celor care au crezut în mine, celor care m-au susținut și, cum spunea și antrenorul meu mai devreme, nu ai cum să o faci fără o echipă extraordinar de bună și dedicată.

Acestea fiind spuse, astea sunt medaliile. Sunt două bucăți de metal foarte grele, dar ele doar atât sunt. Pentru aceste două bucăți de metal foarte grele unii dintre noi muncim o viață. Și eu la rândul meu am muncit ani de zile. Unii reușesc abia după 10 ani, poate alții abia după o viață întreagă și alții niciodată. De aceea, este foarte important să îi susțineți în continuare pe toți cei care concurează la Jocuri și felicitări celor care au reușit să obțină încă niște medalii pentru noi, pentru țară.

Despre condiții și bazine a vorbit antrenorul meu, am vorbit cred că destul de mult despre asta imediat după curse. Sunt niște interviuri pe care poate mulți oameni din fruntea țării ar trebui să le asculte de mai multe ori. Și pe ale mele, dar și pe ale antrenorului meu, pentru că este nevoie de bani investiți în sport, bani investiți cu cap la noi în țară. Mulțumesc! Hai România în continuare!”, a declarat David Popovici.

Preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec, l-a felicitat în mod public pe Popovici şi a afirmat că are încredere că în jurul său se poate construi o generaţie de înotători care să continue să aducă medalii României.



„Aş dori să-l felicit în mod public pe cel care a devenit campion olimpic la înot şi care a reuşit după 20 de ani să facă în aşa fel încât înotul să strălucească din nou. Pentru că iată, după 20 de ani, înotul românesc străluceşte din nou. Cu siguranţă nu vor mai trece alţi 20 de ani până să strălucească iar. Avem speranţe că o generaţie în frunte cu David Popovici va continua să facă valuri la nivel mondial", a precizat ea.



Antrenorul lui David Popovici, Adrian Rădulescu, a afirmat că visul său este ca într-o zi toţi copiii din România să ştie să înoate, pentru că în acel moment nataţia românească va avea continuitate în rezultate.



„De 20 de ani ne-am tot antrenat răbdarea aşteptând o nouă medalie la înot şi, din fericire, într-un final ea a venit. Acum aş vrea să ne antrenăm nerăbdarea, pentru că aş vrea să nu mai aşteptăm 20 de ani ca să ne bucurăm de astfel de momente împreună. Iar ca să facem lucrul acesta ar trebui să facem un efort colectiv. Eu am un vis: mi-aş dori ca în România toţi copiii să ştie să înoate şi acest lucru să fie cât se poate de accesibil, aşa cum se întâmplă în cele mai multe ţări din Europa. Asta ne va asigura continuitatea în rezultate", a spus el.



„Am văzut că toată lumea a preluat şi discută despre situaţia bazinului de la 'Lia Manoliu' însă vreau să spun că David are condiţii de pregătire. Pentru că putem să mergem şi la bazinul de la Dinamo. Dar trebuie să înţelegem că poate ceilalţi înotători nu au aceleaşi oportunităţi. Dacă vrem să avem rezultate în continuare, în jurul lui David trebuie să construim o echipă de înotători. Iar pentru asta avem nevoie de centre de pregătire comparabile cu cele din Vest", a adăugat Adrian Rădulescu.



Înotătorul român David Popovici a cucerit medaliile de aur şi bronz în probele de 200 m liber, respectiv 100 m liber, la Jocurile Olimpice de la Paris. Ultima medalie olimpică a înotului românesc data din 2004, când Camelia Potec lua aurul la 200 m liber la Atena, iar Răzvan Florea bronzul la 200 m spate. Popovici este primul campion olimpic al înotului masculin românesc.