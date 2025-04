David Popovici s-a retras din finala la 100 metri liber la Otopeni

Dezamăgire imensă printre spectatorii prezenți în tribunele bazinului de înot de la Otopeni. Vedeta Campionatului Național, multiplul medaliat David Popovici, a renunțat să mai participe la finala de la 100 de metri, din cauza unor mici probleme medicale, relatează Pro Sport.

Chiar în momentul în care s-a încheiat finala B, Emil Hossu Longin, comentatorul de la TVR Sport, a făcut cunoscut faptul că staff-ul sportivului a precizat că acesta are o ușoară întindere la spate.

„Nu e nimic grav, dar nu este la capacitate maximă și nu vrea să forțeze”, a anunțat Hossu Longin.

Din păcate, însă, organizatorii nu au făcut niciun anunț înaintea cursei, motiv pentru care spectatorii prezenți în tribune nu au știut motivul pentru care culoarul 4 a rămas gol.

Cursa a fost câștigată de Patrick Dinu, în 48,70, urmat de Alex Szilagyi (49,85) și Mihai Gergely (50,52). Au mai concurat în finală Eric Andrieș, Alexandru Constantinescu, Tudor Iordache și Ștefan Cozma.

La scurt timp după cursă, David Popovici a explicat motivele care l-au determinat să renunțe și a spus ce urmează pentru el.

„Și eu abia așteptam, numai că înainte cu foarte puțin timp de finală, exact când am plecat de la hotel, a început să mă doară spatele foarte tare. La recomandarea medicului meu, pentru a evita o accidentare, am zis să nu forțez acum.

E bine că s-a întâmplat genul ăsta de chestie la Campionatul Național și o iau ca pe un semn că nu trebuia să forțez acum. Aveam de gând să înot și mai tare, dar nu a fost momentul în seara asta.

Dimineață am înotat tare, dar nu am forțat. Nu din cauza asta s-a întâmplat. E prima dată când pățesc așa ceva, dar este o lecție bună. Dar mă oftic tare, pentru că voiam să intru îăn bazin, mă pregătisem bine, dar nu mă stresez.

Și eu eram pregătit pentru copiii care mă așteptau în tribune, am semnat multe chestii și voiam să le dau lor. E OK, nu pot să înot, dar pot să merg. Le mulțumesc oricum că au venit.

Nu știu cât timp va dura. Dimineață, înaintea cursei, i-am spus antrenorului meu că înot cât pot de repede, fără niciun fel de strategie, văd ce nu îmi iese și fac mai bine în finala care trebuia să fie acum. Nu e nicio tragedie că a ieșit altcineva campion.

Nu e ușor. Nu ai cum să te dai jos în fiecare dimineață, eu cel puțin, când e devreme, când e frig, când nu am chef, când sunt obosit, să merg la bazin. Nu am cum să fac asta decât dacă am un obiectiv serios. Următorul obiectiv este să am niște timp foarte buni la europenele U23 care au loc la sfârșitul lui iunie.

M-am surprins și eu, că dimineață am înotat chiar mai repede decât la Jocurile Olimpice. În finală puteam să fiu și mai rapid, dar degeaba spun eu acum. Nu-mi rămâne decât să fac asta la următoarea competiție”, a declarat Popovici.