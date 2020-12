Federația Europeană de Handbal a anunțat echipa All Star EHF EURO 2020

Șase națiuni sunt reprezentate în echipa starurilor din handbal din acest an, patru jucătoare fiind desemnate pentru prima dată ca făcând parte dintre cele mai bune la un campionat major.

Toate cele patru semifinaliste, plus Rusia și Muntenegru, sunt reprezentate în echipa de stele a EHF EURO 2020. Norvegia are trei reprezentante, în timp ce Danemarca are două handbaliste pe lista celor nouă.

Peste 30.000 de voturi au decis opțiunile fanilor, care au reprezentat 40% din votul final, în timp ce restul de 60% din ponderea voturilor a căzut în sarcina unui grup de specialiști.

Cea mai bună jucătoare a turneului a fost desemnată franțuzoaica Estelle Nze Minko (Franța).

Pivotul croat Ana Debelic, cea mai bună apărătoare, daneza Line Haugsted, cel mai bun inter stânga , rusoaica Vladlena Bobrovnikova și MVP-ul francez Estelle Nze Minko, nu au mai câștigat niciodată un premiu individual la un campionat major.

Stine Oftedal este singura jucătoare din actuala echipă care a fost prezentă și în All Star Team-ul la EHF EURO 2018.

România a avut ca singură jucătoare nominalizată pe pivotul Lorena Ostase.

Echipa All Star EHF EURO 2020

Portar - Sandra Toft (Danemarca), prezentă și în 2016

Extremă stânga - Camilla Herrem (Norvegia), prezentă și în 2016

Inter stânga - Vladlena Bobrovnikova (Rusia),

Centru - Stine Oftedal (Norvegia)- prezentă și în 2018

Pivot - Ana Debelic (Croația), prima prezență

Inter dreapta - Nora Mørk (Norvegia) - prezentă și în 2014 și 2016

Extremă dreapta - Jovanka Radicevic (Muntenegru), prezentă și în 2012

Apărător - Line Haugsted (Danemarca), prima prezență

MVP: Estelle Nze Minko (Franța) - prima prezență