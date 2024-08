Sabrina Voinea, reacție dură: „În acea poză se vede doar călcâiul meu, nu și costumul sau altceva. Este o fotografie falsă, care nu a fost realizată luni”

„Nu înțeleg depunctarea. Fotografia utilizată pentru a justifica scăderea punctajului nu a fost realizată la prestația mea din finala de luni la sol”, a spus Voinea. „Mi-am executat exercițiul cât de bine am putut, am reușit toate liniile acrobatice și nu am ieșit din covor. Totuși, arbitrii au văzut altceva și m-au depunctat cu 0.1 puncte, susținând că am ieșit din covor. Acea fotografie nu este de la finala de luni”, a explicat ea la Antena 3 CNN.

Voinea susține că imaginea respectivă ar fi fost realizată în timpul finalei pe echipe sau în prima zi de concurs, la calificări, și că nu reflectă prestația ei din finala de la sol. „Am analizat exercițiul împreună cu mama și alți specialiști, și nimeni nu a văzut că aș fi ieșit din covor”, a adăugat gimnasta.

Nadia Comăneci, prezentă la competiție, a discutat cu șefa arbitrelor pentru a înțelege de ce Voinea a fost depunctată. „Arbitrii au prezentat o fotografie în care susțin că o mică parte a călcâiului ei a ieșit din covor, dar eu nu am observat acest lucru”, a declarat Comăneci.

Voinea a continuat: „În acea poză se vede doar călcâiul meu, nu și costumul sau altceva. Este o fotografie falsă, care nu a fost realizată luni”. Ea a mărturisit că a fost profund afectată de această decizie: „Am fost dărâmată. Am plâns mult, pentru că știu că a fost cel mai bun exercițiu la sol pe care l-am făcut vreodată”.

Mama gimnastei a luat legătura cu oficialii pentru a clarifica situația, însă Voinea rămâne convinsă că a fost nedreptățită.