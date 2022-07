Irina Begu, calificare spectaculoasă în finala turneului de la Palermo

Românca se va lupta pentru trofeu, duminică, de la ora 21:00, cu Lucia Bronzetti (Italia, 78 WTA), cea care a învins-o pe conaționala Jasmine Paolini (61 WTA), scor 0-6, 6-3, 6-3.

Irina Begu și-a asigurat un premiu de 15.922 de euro și 180 de puncte WTA.

„Sunt fericită că am reușit să câștig, a fost o luptă dificilă! În primul set nu am fost calmă deloc, am făcut multe greșeli și nu am pus prea multe mingi în teren. Dar în seturile doi și trei am jucat mai agresiv, am luat mingea mai repede. Mi-au rămas puține cuvinte acum… Mă aștept ca fanii să țină cu ea în finală, dar am experiență, sunt de mulți ani în circuit și voi încerca să joc cel mai bun tenis”, a declarat Irina Begu la finalul semifinalei câștigate de la Palermo.

Irina Begu va juca a noua sa finală WTA de simplu din carieră, având patru titluri câştigate, la Taşkent (2012), Seul (2015), Florianopolis (2016) şi Bucureşti (2017). Irina a mai jucat finale la Budapesta, Marbella (ambele în 2011), Moscova (2014) şi Cleveland (2021).

