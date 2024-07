Jasper Philipsen a câștigat în sprint etapa a 13-a din Turul Franței. Pogacar rămâne lider

Van Aert de la Visma-Lease a Bike părea favorit pentru victorie, dar Philipsen a ales momentul potrivit pentru a ataca și l-a depășit pe compatriotul său belgian care a terminat al doilea și în etapa a 12-a de joi.

„Suntem deja cu două victorii de etapă, deci nu este un Tur rău. Întotdeauna ne dorim mai mult, dar trebuie doar să mergem zi de zi și să ne bucurăm de victoria de astăzi", a declarat Philipsen, care a câștigat patru etape anul trecut.

„Wout a fost lansat perfect de Christophe Laporte. A trebuit să mă lansez și eu devreme pentru a-l putea depăși. Așa că sunt foarte fericit cu sprintul meu și cu sentimentul.

„Acum m-am simțit cel mai bine până acum în Turul Franței, nu am avut cel mai bun start... Am avut puțin ghinion, dar sunt fericit că am reușit să întoarcem rezultatul."

Un alt sprinter belgian, Arnaud De Lie, a fost, de asemenea, în cursă, dar a fost implicat într-o căzătură în ultimul kilometru, unde mai mulți cicliști au căzut.

Pascal Ackerman a fost al treilea, în timp ce Biniam Girmay, care a câștigat trei etape până acum, a fost al patrulea.

Pogacar, între timp, și-a păstrat tricoul galben, iar ciclistul echipei UAE Team Emirates are un avans de un minut și șase secunde față de Remco Evenepoel, în timp ce Jonas Vingegaard este la opt secunde în urmă.

Pogacar încearcă să devină primul ciclist din ultimii 26 de ani care reușește dubla Giro d'Italia și Tour.

Colegul său sloven Primoz Roglic era al șaselea în clasament înainte de etapa a 13-a, dar a fost nevoit să abandoneze turul în urma unei căzături de joi.

(sursa: Mediafax)