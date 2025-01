Ce competiţii sportive internaţionale va organiza România în 2025. Iată lista

Unul dintre cele mai importante evenimente din acest an este găzduirea Campionatului European de Fotbal U19, România fiind a doua ţară care primeşte această şansă de două ori, după Irlanda de Nord. România a mai găzduit campionatul în 2011.

România va găzdui în acest an şase campionate europene şi mondiale la sporturi precum polo, tenis, hochei pe gheaţă, fotbal şi înot, acestea fiind printre cele mai importante evenimente ce vor fi organizate pe plan local în 2025.

Calendarul evenimentelor sportive a debutat cu găzduirea Cupei Mondiale de Polo, care a avut loc la Bucureşti în perioada 6-12 ianuarie. România a fost centrul mondial al poloului masculin,Cupa Mondială fiind organizată la Complexul de Nataţie Otopeni. Evenimentul a reunit 11 dintre cele mai puternice echipe naţionale.

Transylvania Open, turneul WTA 250, care are loc anual la Cluj, va avea loc în acest an în perioada 3-10 februarie. La ediţia din acest an vor participa Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina-Camelia Begu, dar şi altele.

România va găzdui în acest an şi meciurile din grupa A de la Campionatul Mondial de Hochei pe Gheaţă, Divizia 1, care vor avea loc la Sfântu Gheorghe, la Sepsi Arena. Campionatul va avea loc în perioada 27 aprilie – 3 mai.

Recent, Federaţia Română de Fotbal a anunţat că România a fost aleasă să găzduiască Campionatul European U19 din 2025, fiind a doua ţară care primeşte această şansă de două ori, după Irlanda de Nord. Turneul de fotbal va avea loc în perioada 13 - 26 iunie 2025.

Campionatul European U19, organizat anual de UEFA, va ajunge în acest an la a 22-a ediţie. România a mai fost gazdă în 2011, iar acum va organiza din nou turneul.

De asemenea, Federaţia Română de Polo a anunţat ieri, 15 ianuarie, că România va găzdui Campionatul European de polo pe apă masculin U18, competiţie care se va desfăşura în perioada 18-24 august, la Oradea.

Cele 16 selecţionare care vor participa la Campionatul European U18 sunt Croaţia, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Malta, Muntenegru, Polonia, Serbia, Spania, Turcia, Ţările de Jos, Ucraina, Ungaria şi România.

Tot în acest an va avea loc şi Campionatul Mondial de Înot pentru Juniori, a anunţat Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern la finalul anului trecut. Competiţia se va desfăşura la Otopeni, în Complexul Sportiv de Nataţie, între 19 şi 24 august. La start sunt aşteptaţi să fie prezenţi peste 600 de sportivi din peste 100 de ţări din întreaga lume.

Acordarea şansei României de organizare a acestei competiţii vine după ce Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni a găzduit până acum Campionatele Europene de înot pentru juniori şi sărituri în apă pentru juniori în 2022, dar şi Campionatele Europene de înot în bazin scurt pentru seniori din 2023.

(sursa: Mediafax)