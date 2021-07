Maria Nechita face istorie

Maria Claudia Nechita (27 de ani) este prima pugilistă din România care câștigă un meci de box la Jocurile Olimpice. În sferturi, sportiva din Câmpulung Muscel va lupta cu japoneza Sena Irie, în vârstă de 20 de ani. Claudia are 27 de ani și a învins în primul tur o adversară foarte cunoscută la nivel mondial - somaleza Ramla Ali, care a apărut pe coperta revistelor British Vogue, Wall Street Journal, Financial Times, Guardian Observer. Campioana din Câmpulung Muscel are o poveste de viață impresionantă.

Abandonată de mama ei minoră, Claudia a fost crescută de bunică și nu și-a cunoscut niciodată tatăl. Boxul a fost pentru ea șansa de a avea o viață mai bună. A fost făcută campioană de antrenorii Adrian și Mihaela Lăcătuș, care au ținut-o chiar și la ei acasă timp de mai mulți ani. Sportiva noastră și-a dorit atât de mult să ajungă la Tokyo, încât și-a tatuat pe mâna dreaptă cercurile olimpice, iar acum se află la un singur meci de o medalie olimpică la Tokyo.