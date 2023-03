Senzațional! Sorana Cîrstea a învins pe numărul 2 mondial. Românca s-a calificat în semifinale la Miami Open

Cîrstea și-a asigurat un cec de 352.000 de dolari și 380 de puncte. Grație performanței de a ajunge în semifinale Sorana Cîrstea a urcat în clasamentul live până pe locul 41.

A fost o atmosferă fantastică. M-am bucurat de public, de sprijin. Să văd steagurile românești... e special. Oriunde am juca, fanii români sunt alături de noi, A fost o zi grozavă pentru mine și pentru toți cei prezenți”, a declarat Sorana Cîrstea la sfârșitul partidei.

Oamenii tot numără zilele, lunile, anii. Eu nu dau mare importantă. Doar muncesc alături de Thomas Johansson. Am început colaborarea în decembrie și cred că totul merge extraordianră. Nu mă definesc numerele. Doar rămân modestă și merg mai departe.

„Cred că am rămas fără cuvinte. Am venit aici știind că va fi un meci greu. Aryna lovește atât de tare. Sunt foarte, foarte fericită cu prestația mea de astăzi. E un pic neașteptat, sinceră să fiu.

Românca va juca în semifinale cu învingătoarea partidei Ekaterina Alexandrova - Petra Kvitova

Sorana's MOMENT @sorana_cirstea stuns No.2 seed Sabalenka to reach her second WTA 1000 semifinal! #MiamiOpen pic.twitter.com/tH6njQAQKv