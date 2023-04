Un norvegian și un rus în finala turneului de tenis de la Monte Carlo

Ambii și-au demonstrat calitățile, revenind de la un set în urmă în semifinalele afectate de ploaie de sâmbătă. Rublev a revenit de la 0-1 în fața lui Taylor Fritz, în timp ce Rune a trecut de Jannik Sinner într-o întâlnire palpitantă în cursul serii. În ciuda efortului fizic depus în acest ultim meci, danezul în vârstă de 19 ani spune că nu are nevoie de o motivație suplimentară în timp ce urmărește a doua sa coroană ATP Masters 1000.

"Mă aștept de la mine să forțez din plin. Este ultimul efort, este ultimul meci al turneului", a declarat Rune, care este primul adolescent care ajunge în finala de la Monte-Carlo de la Rafael Nadal, pe atunci în vârstă de 19 ani, în 2006. "Evident, Rublev a avut și el trei seturi astăzi, așa că trebuie să-și simtă un pic picioarele, sper. Nu știu ce să zic. Știți, va fi grozav.

"Am jucat unul împotriva celuilalt de două ori. Este 1-1 față în față, așa că va fi interesant, cu siguranță".

Aceste două întâlniri la nivel de turneu au avut loc în ultimele 6 luni. Rublev a fost unul dintre cei 5 jucători din Top 10 pe care Rune i-a învins în drumul său spre câștigarea titlului la Paris Masters în noiembrie anul trecut, înainte ca cel care a câștigat 12 titluri în circuitul ATP Tour să își ia revanșa în mod dramatic la Australian Open, în ianuarie.

Rublev a salvat două mingi de meci și apoi a revenit de la 0-5 în tie-break-ul setului decisiv, într-un meci clasic din turul patru la Melbourne. Jucătorul în vârstă de 25 de ani speră să rămână la fel de calm sub presiune pe zgura de la Monte-Carlo, în timp ce urmărește primul său titlu de Masters 1000.

Ambii jucători urmăresc primul lor titlu din 2023, iar recordurile lor din acest an adaugă și mai multă intrigă la un meci care nu oferă un favorit clar. Rublev are 17-8 în acest sezon, un bilanț care include o participare la finala de la Dubai, în timp ce Rune are 17-7.

"Cheia pentru mine este să nu mă gândesc", a spus Rublev, când a fost întrebat după ce l-a învins pe Fritz dacă se gândește la înfrângerea din finala trecută în fața lui Tsitsipas. "Doar să fac același lucru pe care l-am făcut în toate celelalte zile. Să mă relaxez, să fac tratamentul, să iau cina și asta e tot. Nici măcar să nu mă gândesc că mâine voi avea ceva".

În condițiile în care ambii jucători se simt atât de confortabil în a lovi de pe linia de fund, abilitatea lui Rune de a varia ritmul schimburilor cu lovitura sa de drop ar putea fi crucială pentru a decide rezultatul finalei. Rublev este conștient de abilitatea danezului de a-și perturba adversarii din meciurile anterioare ale celor doi, iar al cincilea favorit consideră că abilitatea sa de a contracara acest lucru este esențială pentru șansele sale pe terenul Rainier III.

"Holger este tipul care aleargă foarte mult, iar el aleargă foarte bine", a declarat Rublev sâmbătă, citat de site-ul oficial ATP. "El citește jocul foarte bine. Este foarte talentat. Are o atingere bună. Nu-ți dă niciun ritm, pentru că imediat ce are o șansă, încearcă să facă dropshot sau încearcă să lovească la putere maximă, apoi se duce la fileu.

"Trebuie să-ți asumi un risc pentru a-l depăși, iar la fileu este foarte bun. Așa că ai nevoie într-adevăr să treci aceste trei, patru schimburi pentru a-ți putea da ritmul și pentru a-ți dicta stilul de joc."

Tactica lui Rune a dat cu siguranță roade în această săptămână. Danezul a pierdut un singur set în drumul spre finală și și-a îmbunătățit scorul la 11-8 împotriva adversarilor din Top 10, cu victorii împotriva lui Daniil Medvedev și a lui Sinner în Principat. El va intra pe teren încrezător împotriva unui jucător pe care îl urmează la doar 115 puncte în clasamentul live ATP.