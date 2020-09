Novak Djokovic: Rafael Nadal este favoritul numărul unu pentru Roland Garros

Rafael Nadal rămâne „favoritul numărul unu” la câștigarea turneului de la Roland Garros, a afirmat tenismenul sârb Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, potrivit AFP.

„Chiar dacă a pierdut săptămâna aceasta, el este favoritul numărul unu. La nivelul rezultatelor sale, nu poți pune pe nimeni în față. Însă Diego a arătat că Nadal poate fi bătut pe zgură”, a afirmat Novak Djokovic, făcând referirea la victoria obținută de Diego Schwartzam în fața lui Nadal, în sferturile de finală de la Roma.

Novak a mai menționat că „nu a jucat cel mai bun tenis” al său la Roma.

„Sper să pot creşte nivelul pentru Roland Garros, deoarece va fi necesar, dacă vreau să merg cât mai departe. Însă partea pozitivă este că am servit foarte bine pe tot parcursul turneului şi am ştiut să găsesc cel mai bun tenis al meu atunci când am avut cu adevărat nevoie, în momentele decisive", a mai afirmat tenismenul.

Turneul de la Roland Garros se va derula anul acesta în condiții excepționale, în contextul pandemiei de coronavirus.